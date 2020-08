Tusindvis risikerer fyring: Nu stopper lønkompensationen

Lørdag er sidste dag, virksomheder er dækket af aftalen om lønkompensation, hvilket kan betyde, at tusindvis af lønmodtagere mandag morgen kan risikere at møde ind til en fyreseddel

Aftalen om lønkompensation, som har holdt hånden under et coronaramt arbejdsmarked, udløber med udgangen af august. Det vil sige mandag.

Og dermed kan pressede virksomheder ikke længere få dækket en del af lønomkostningerne til medarbejdere, der har været hjemsendt på grund af coronakrisen.

Og så er mange danskeres job i fare, fordi virksomhederne mandag kan nå at afskedige medarbejdere på mandag, der er dagen før 1. september og en ny arbejdsmåned.

Det skriver Fagbladet 3F.

Gør stadig ondt

En opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at over 31.000 virksomheder indtil nu har fået lønkompensation for i alt 263.000 job.

Langt de fleste af de lønmodtagere, der har været sendt hjem med lønkompensation, er kommet i arbejde igen.

Men i Dansk Erhverv lyder meldingen, at ikke alle har et job at vende tilbage til.

- Alle kommer ikke tilbage til deres arbejdsplads nu. Det er helt sikkert. De virksomheder, som har holdt fast i lønkompensation, mærker stadig krisen. Det er luftfart, hotel og restauration, transport, rejsebureauer. Dér gør coronakrisen stadig ondt, siger han til Fagbladet 3F.

- Derfor vil ledigheden helt sikkert stige i efteråret. Og som det ser ud nu, så kommer mange mennesker til at lede efter et nyt arbejde i en anden branche. Men det er svært at sætte tal på, siger Tore Stramer.

30.000 på kompensation

Ifølge Fagbladet 3F er der netop nu cirka 20.000 lønmodtagere tilbage på lønkompensationsordningen. Men tallet vil sandsynligvis stige, da mange ansøgninger om kompensation stadig er under behandling, og fordi kan sende deres ansøgninger om støtte helt frem til et godt stykke ind i september.

- Vi forventer, at tallet vil stige til over 30.000, men det er et meget forsigtigt skøn, siger cheføkonom i Dansk Erhverv, Tore Stramer.

- Men drejer det sig om 30.000 mennesker, så er det mange i min bog. Og det vil udfordre den fremgang, vi ellers har set på arbejdsmarkedet, siger Starmer til Fagbladet 3F.