Tusindvis smider bukserne: En hyldest til fjollerier

Her er muligvis nogen, som har lyttet til Dronning Margrethes nytårs-råd om at gøre noget unyttigt.

- Krav for at kunne deltage: 1. Viljen til at smide bukserne i metroen. 2. At kunne holde masken imens.

Sådan lyder minimumskravene fra arrangøren, Improv Everywhere, af den verdensomspændende happening 'No Pants Subway Ride' ('Metrotur uden busker', red.) På deres hjemmeside kan man yderligere få et glimt af, hvor stor denne finurlige og årlige tradition er blevet.

I alt er 27 byer listet og borgerne, som er med på lidt sjov skal i løbet af dagen tage en tur i metroen - uden bukser naturligvis. Og hvorfor kunne man spørge sig selv?

Berlinerne har smidt bukserne i dagens anledning. Foto:Joerg Carstensen/dpa via AP

Fænomenet opstod i 2002 i New York. I dag er det blandt andet nået til Berlin. Foto: Joerg Carstensen/dpa via AP

De fleste billeder er af folk i grupper. Forståeligt nok. Foto: Joerg Carstensen/dpa via AP

Kaos

Improv Everywhere er et amerikansk netværk, som går sammen om at skabe 'kaos og glæde' i det offentlige rum. Der er intet andet motiv end at få folk til at grine. Og som stifter Charlie Todd siger, er det en 'hyldest til fjollerier'.

Ifølge arrangørens hjemmeside vil 4000 personer deltage i New York, mens flere tusind andre i hele verden også vil smide bukserne.

I Prag har mange også valgt at smide kludene. Selvom temperaturen har balanceret lige over frysepunktet. Foto: AP Photo/Petr David Josek

Endnu et skud fra Prag. Foto: AP Photo/Petr David Josek

Selv i kolde England har de smidt bukserne. Her på Liverpool Street station. Foto: Dominic Lipinski/PA via AP