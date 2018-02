TV 2-ansat med voldsom anklage: 'Et af mine sidste projekter for TV 2 var at promovere dette lorteprogram'

"Et af mine sidste projekter for TV 2 var at promovere dette lorteprogram. Jeg snakkede med den kreative chef, programmets klipper og redaktør og seernes redaktør for at få det stoppet. TV 2 vidste godt, at programmet gik imod den tilgængelige forskning. Men der var en HPV agenda."

Sådan skriver Jakob Schrøder, tidligere ansat på TV 2, onsdag aften på det sociale medie Twitter om dokumentaren "De vaccinerede piger".

Avisen Danmark har talt med Jakob Schrøder, som fortæller, at hans reaktion kommer i kølvandet på, at TV 2 til blandt andre Ekstra Bladet har tilkendegivet, at det ikke kan udelukkes, at tv-dokumentaren har et medansvar for faldet af vaccinerede piger i årene efter programmet blev vist i 2015, men at man på TV 2 samtidig mener, at alle dengang var "i tvivl om (at) vaccinen var skyld i alvorlige sjældne bivirkninger".

Se også: TV2 om HPV-dokumentar: Vi var medansvarlige for vaccine-stop

Det, siger Jakob Schrøder, er forkert. Han var ansat til at lave en trailer til dokumentaren. Han så derfor både den færdigklippede dokumentar og en hel del optagelser, der ikke kom med i udsendelsen.

- Jeg kunne jo se, at de bidder, der var valgt ud og gentaget, generelt var dem, der var meget tvivlende. Men det, der ikke blev sagt i programmet, var de ekspertkilder, der flere gange havde sagt "det tyder slet ikke på, at det er vaccinen, der gør pigerne syge", fortæller Jakob Schrøder til avisen Danmark.

Det gjorde Jakob Schrøder redaktionen opmærksom på i en mail, som avisen Danmark er i besiddelse af.

Han skrev bl.a.: "Jeg ser derfor to muligheder. 1: Folk ser den og tror ikke på indholdet. TV 2 mister troværdighed. 2: Folk ser den, men tror på det. Et antal pigerne bliver ikke vaccineret, og en lille del af dem udvikler en ellers undgåelig livmoderhalskræft."

Jakob Schrøder får i et svar på mailen at vide, at man er ærgerlig over, at han mener sådan, men at man gerne vil have, han arbejder videre som aftalt. Og det gør han så.

I årene efter dokumentaren og med den debat, der fulgte, blev færre og færre piger i Danmark vaccineret mod HPV.

Se også: Pludselig forsvandt pigerne med HPV-bivirkninger: Det var en social epidemi

Ifølge www.stophpv.dk er 80 procent af pigerne fra årgangene 1998-2000 færdigvaccinerede. Men sammenligner man med piger fra årgang 2003 er tallet af færdigvaccinerede 34 procent, mens 64 procent har fået minimum ét stik.

- Den ulykkelige konsekvens er jo, at der vil være piger, der ikke når at få vaccinen, og så vil der være unge piger, der udvikler livmoderhalskræft og vil dø af det, siger administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard.

Samtidig mener Leif Vestergaard, at det er "lige lovligt friskt", når TV2 udtaler, at alle dengang var i tvivl om vaccinen:

- Rigtigt mange mennesker i Danmark og millioner i udlandet var ikke i tvivl om, at denne her vaccine var en af de sikreste vacciner overhovedet. Selvfølgelig er der bivirkninger, det er der ved alt, men man var meget meget rolig ved den her vaccine.

- Men forhåbentlig er der en lære i, at man altid skal være meget påpasselig med formidling af sundhedsstof. Og det gælder både medierne som Kræftens Bekæmpelse, siger Leif Vestergaard.

I dag fortryder Jakob Schrøder, at han ikke gjorde mere for at få stoppet eller ændret dokumentaren. Han havde aldrig forestillet sig, at de ord, han skrev i en mail, nærmest skulle blive en profeti.

Han fortæller, at han i tankerne altid vender tilbage til den pige eller kvinde, der vil ende med af få og dø af kræft på grund af en dokumentar, han har været med til at promovere. Og de tanker kan til tider stadig holde ham vågen.

- Jeg har lært, at livet er for kort til ikke at sige sin mening. Det er meget mere ubehageligt at føle, at man kunne have gjort mere, siger Jakob Schrøder.

Avisen Danmark har kontaktet TV2, der efter avisens henvendelse har sendt en skriftlig kommentar fra Troels Jørgensen, redaktionschef og redaktør på dokumentaren "De vaccinerede piger":

"Den tidligere TV 2-ansatte fremkommer med sin kritik på baggrund af klipningen af en trailer, som han lavede, mens han kortvarigt var tilknyttet TV 2. Han har således hverken været involveret i research eller den journalistiske proces omkring tilblivelsen af programmet, og kritikken må stå for hans egen regning. Vi står fortsat inde for programmet, og den fakta, vi fremlagde heri, hvor udgangspunktet var en gruppe syge, unge kvinder, som på det tidspunkt ikke fik hjælp".