TV 2-boss klapper i om sin rolle

TV 2's nyhedsdirektør Ulla Pors har tilsyneladende givet sig selv mundkurv på i sagen om den falske historie, som TV 2 bragte om politikeren Múte Egede fire dage før valget i Grønland.

Som den øverst ansvarlige for nyhedsdækningen på TV 2 ønsker Ulla Pors ikke at svare på, hvad hendes præcise rolle var i forløbet, som kulminerede i sidste uge, da redaktionschef Ulla Østergaard fratrådte sin stilling.

Fratrædelsen var en reaktion på, at Ekstra Bladet kunne afsløre, at Ulla Østergaard pressede historien igennem, at TV 2 undervejs overhørte advarsler og ikke gav Múte Egede mulighed for at svare på de voldsomme anklager - som viste sig at være falske. Stationens journalister prøvede derimod ihærdigt at få Múte Egedes konkurrent fra partiet Siumut i tale.

TV 2 har beklaget og undskyldt historien, der ifølge Ulla Pors, 'aldrig skulle have været bragt', men når Ekstra Bladet spørger, hvad TV 2-bossens præcise rolle i forløbet har været, undviger hun.

'Der er begået mange fejl i denne sag, og helt grundlæggende var det en fejl at offentliggøre en artikel, som aldrig skulle være udgivet. Det er ikke de krediterede journalisters skyld, og ingen medarbejdere hos TV 2 skal opleve at blive presset til at skrive en historie,' udtaler Ulla Pors i et skriftligt svar.

Sov hun i timen eller vidste hun det hele?

Ekstra Bladet har blandt andet spurgt Ulla Pors, om hun godkendte de kritiserede rettelser og overskrivninger af den falske historie, som TV 2 lavede 4. april, to dage efter artiklen var bragt, hvor der stadig var to dage til valget.

Hun vil heller ikke svare på, om hun vidste, at tre journalister følte sig presset til at skrive historien af Ulla Østergaard.

Ulla Pors ønsker heller ikke at fortælle offentligheden, om hun først hørte om sagen på selve valgaftenen i Grønland, da man kunne se på TV 2, hvordan en tydeligt vred vinder af valget, Múte Egede, nægtede at lade sig interviewe af TV 2.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger rakte nyhedsdirektøren da også først ud til Múte Egede om morgenen 7. april - dagen efter valget var afgjort.

Herefter bragte TV 2 en beklagelse, og TV 2 har nu sat Seernes redaktør Lars Bennike til at kulegrave forløbet, så lignende fejl ikke gentager sig i fremtiden.

Mystikken om notatet

Et af de mystiske elementer i sagen er det materiale, som TV 2's indtil videre hemmelige kilde lykkes med at få stationen til at omsætte til en historie på tv2.dk.

Ekstra Bladet har talt med en række kilder tæt på forløbet, der forklarer, at den falske historie blev til på baggrund af et notat, som Ulla Østergaard havde modtaget fra kilden, der tippede TV 2 om sagen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger rummer 'Múte Egede'-notatet en række påstande om Múte Egedes påståede inhabilitet. Ifølge kildens oplysninger i notatet skulle den grønlandske politiker i to tilfælde have været med til at træffe politiske beslutninger, som han han privat havde økonomisk gavn af.

Flere beskriver notatet som usammenhængende og en opremsning af udokumenterede påstande, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger måtte flere af de medarbejdere, som blev presset af Ulla Østergaard, stille opfølgende spørgsmål til redaktionschefen for at forstå indholdet.