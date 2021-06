TV 2-chef i mail-ups: Kaldte afsløring 'smal'

Igen og igen har nyhedsdirektør på TV 2 Ulla Pors beklaget forløbet om den falske valghistorie, TV2 sendte i omløb 2. april, og som ifølge landsstyreformand Múte Egede kunne have påvirket valget i Grønland.

Men ifølge Ulla Pors' kollega i TV 2's nyhedsledelse Jacob Kwon er Ekstra Bladets gengivelse af sagen en 'smal historie' og 'branchespecifik'.

Det fremgår af en mail, som Jacob Kwon, der er nyhedschef på TV 2 Nyhederne, mandag aften sendte til netop Ulla Pors.

Nyhedschef på TV 2 Nyhederne Jacob Kwon. Foto:´Bjarne Bergius Hermansen/DR

'Reportere uden skyld'

Hun havde som nyhedsdirektør mandag aften udsendt en intern mail til TV 2-medarbejderne, hvori hun beklagede de mange fejl, som tv-stationen og redaktionschef Ulla Østergaard begik, da historien blev bragt få dage før det grønlandske valg.

'EB er her til aften udkommet med en historie om vores fejl i forbindelse med det grønlandske valg,' skrev Ulla Pors og pointerede, at de to reportere, som lagde navn til artiklen, er uden skyld.

'Problemet er, at historien udkom. Det skulle vi have fanget - og det er her, der sker fejl. Det har vi beklaget - og det gør vi igen i Ekstra Bladet,' skrev Ulla Pors til de ansatte.

Kwon: 'Smal historie'

Nyhedschef på TV 2 Nyhederne Jacob Kwon reagerede ti minutter senere i en mail, der formentlig kun var tiltænkt Ulla Pors - og ikke resten af husets journalister, som nu kunne læse, hvad Jacob Kwon mente om Ekstra Bladets historie.

'Jeg tror, at historien er temmelig forvirrende for udenforstående. Den er som ventet meget branchespecifik. Men man fanger selvfølgelig, at TV 2 har lavet en bommert. Det er en smal historie, synes jeg,' skriver Jacob Kwon.

Herefter skriver han, at han er ked af et konkret afsnit i Ekstra Bladets historie, hvor Ulla Pors udtaler sig.

Jacob Kwons mail, der efter alt at dømme ikke var tiltænkt en bredere kreds af medarbejdere.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Jacob Kwon for at høre, hvorfor han mener, at der er tale om en 'smal historie', men det har ikke været muligt.

'Der er tale om en intern mail, og den har Jacob Kwon ikke yderligere kommentarer til,' lyder det fra presseafdelingen.