TV 2-direktør om falsk historie: Vi afslører ikke kilden

Hvem er kilden til den falske TV 2-historie, som kunne have afgjort det grønlandske valg og forhindret Múte Egede, partiformand for partiet IA, i at blive landsstyreformand?

Det spørgsmål vil nyhedsdirektør Ulla Pors ikke svare på, slår hun fast over for Ekstra Bladet.

- Det ønsker jeg ikke at sige. Jeg ønsker ikke at kommentere på vores kilder, siger Ulla Pors, som flere gange understreger, at det er en dybt beklagelig sag for TV 2.

Hun afviser dog, at stationen har hjulpet nogen med interesse i stække Múte Egede op til valget i Grønland.

- Jeg har ikke nogen grund til at tro, at vi skulle være spændt for nogen vogn her. Det har jeg ikke nogen grund til at tro.

Stod bag falsk historie

TV 2's historie blev bragt få dage før valget i Grønland og handlede om, at Múte Egede angiveligt skulle have været inhabil i to sager. Historien viste sig at være lodret forkert, men trods højlydte protester fra Múte Egede, blev den først trukket tilbage dagen efter valget var afgjort.

Ulla Pors siger i et interview med Ekstra Bladet, at der skete 'fejl på fejl på fejl' i sagen. Blandt andet fik TV 2 aldrig konfronteret Múte Egede med de grove beskyldninger, ligesom artiklen heller ikke blev kvalitetstjekket, som det ellers er kutyme på TV 2, forklarer hun.

Som Ekstra Bladet har afsløret var det redaktionschef Ulla Østergaard, der stod bag historien, som hun fik to menige journalister til at skrive.

Vi har lavet en kæmpe fejl

Men selv om Ulla Pors i dag ved, hvem der kom med historien, vil hun ikke svare klart på, om det var nogen med dybe interesser i at holde Múte Egede fra magten.

Er det en, der har interesse i det grønlandske valg?

- Jeg ønsker ikke at kommentere på vores kilder. Jeg vil sige, at generelt kan man jo sagtens få et tip fra en kilde, der har interesser. Man skal bare undersøge det ordentligt og få kommentarer på det. Det er det, der ikke er sket her. Vi har lavet en kæmpe fejl i den sammenhæng.

Men jeg håber også, du kan forstå, hvorfor vi spørger ind til det. Fordi det er jo ret relevant at se på, om det er nogen fra et konkurrerende parti, eller nogen, som har erhvervsinteresser i Grønland, som er lykkedes med at slippe igennem jeres nåleøje af ellers rigtig dygtige journalister og mellemledere og få en historie bragt på tv2.dk, som ultimativt kan ødelægge en valgkamp og påvirke et valg...

- Jeg kan sagtens forstå, du spørger.

Nu har du så fået at vide af Ulla Østergaard, hvem der er kilden, hvem der tippede om den. Hvad tænker du om de oplysninger, som du ligger inde med, som du så ikke vil dele med os. Hvilke reflektioner giver det dig, at du nu ved, hvem der kom med den?

- Min refleksion over det her er, at vi har begået en kæmpe fejl, som jeg håber, vi kan undgå fremadrettet. Vi er mennesker, og vi laver fejl. Jeg har ikke nogen grund til ikke at stole på vores medarbejdere på TV 2, at alle ikke passer deres journalistiske arbejde og laver fejl med vilje. Vi når heldigvis at rette den inden valget, og vi retter den yderligere efter valget, og jeg henvender mig også personligt til Múte Egede, siger Ulla Pors med henvisning til, at TV 2 i før valget kom med to korrektioner - som stationen siden erkendte ikke var nok - før den blev trukket helt tilbage dagen efter valget.

Ulla Pors understreger også, at de to journalister, der skrev historien, er uden skyld i forhold til de fejl, der er begået.