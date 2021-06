TV 2's valg-skandale: Misinformerede politiker og overskrev falske anklager

TV 2 er havnet i et stormvejr, efter at tv-stationen bragte en falsk historie om politikeren Múte Egede få dage før valget i Grønland.

Ekstra Bladet har blandt andet afdækket, hvordan TV 2 ignorerede advarsler og ihærdigt forsøgte at få den politiske modstander i tale, mens hovedpersonen aldrig fik mulighed for at svare på de falske påstande.

Nu kan Ekstra Bladet så afsløre, at TV 2's oprydningsarbejde i dagene efter den forkerte valg-historie også er en kavalkade af fejl og misinformation, og to eksperter vurderer, at TV 2 er på kant med stationens eget regelsæt.

Professor i medieret Sten Schaumburg-Müller fra Syddansk Universitet vurderer, at TV 2 på en række punkter har forbrudt sig mod de presseetiske regler.

- Så vidt jeg kan se, har de ikke berigtiget historien. De har ikke levet op til den forpligtelse, der er til at berigtige på en måde, så det står klart, hvad fejlen var, og hvad der var forkert, siger han efter at have gennemgået TV 2's rettelser.

Professor Sten Schaumberg-Müller fra Syddansk Universitet. Foto: Uffe Frandsen

Strittede imod i to dage

Forløbet starter, da den oprindelige artikel bliver bragt 2. april - fire dage før valget i Grønland:

'Bejleren til at blive Grønlands nye leder undlod at erklære sig inhabil i to sager,' lyder det på tv2.dk.

Kort efter publiceringen kontakter Múte Egede selv TV 2-journalisten og kræver et dementi, da historien er lodret forkert. Han får aldrig mulighed for at udtale sig i artiklen, og han kræver nu, at TV 2 tager affære.

Der skal dog gå to dage med tovtrækkerier, og først 4. april giver TV 2 sig.

'Vi bringer en berigtigelse,' skriver redaktionschef på TV 2 News Ulla Østergaard i en sms til Múte Egede 4. april.

Herefter skrives en rettelse ind i toppen af artiklen. TV 2 tilføjer, at Múte Egede afviser anklagerne, og at man beklager, at han ikke kom til orde.

Men det er ikke godt nok, mener Múte Egede. Derfor skriver han til TV 2 igen og påpeger, at artiklens overskrift stadig er den samme og dermed forkert, ligesom indholdet er direkte i modstrid med virkeligheden.

Misvisende svar til politiker

Her får han blot et svar tilbage på en sms fra Ulla Østergaard:

'Kære Múte, jeg kan desværre ikke ændre rubrikken på en allerede publiceret artikel, men berigtigelsen står helt i toppen af artiklen og ikke i bunden, som det er kutyme,' skriver Ulla Østergaard, som nu er sygemeldt.

Sms fra Ulla Østergaard til Múte Egede 4. april.

Ifølge Maria Bendix Wittchen, der forsker i presseetik på journalistik-studiet på Roskilde Universitet, er det bemærkelsesværdigt, at Ulla Østergaard påstår, at TV 2 ikke kan rette en overskrift på tv2.dk.

- Det er en smule underligt, hvis en redaktør siger, at man ikke kan ændre en overskrift, - særligt når historien er publiceret på nettet, hvor redaktionen har en række tekniske muligheder for at rette og ændre i teksten, siger hun.

TV 2 overskrev falsk artikel

Det viser sig også, at Ulla Østergaards besked om, at overskriften ikke kan ændres, er en sandhed med modifikationer. I hvert fald kan man på tv2.dk læse en ny artikel samme aften 4. april kl. 20.20.

Her vælger TV 2 at overskrive og ændre alt indhold i den oprindelige falske historie - inklusive overskriften.

Artiklen hedder herefter 'Grønlandsk politiker afviser anklager' og handler pludselig om, at Múte Egede afviser, at han skulle have været inhabil.

Det fremgår dog ingen steder i teksten, at det, Múte Egede svarer på, er TV 2's falske anklager, og at den selvsamme artikel to dage tidligere havde haft et andet indhold. Det eneste tegn på, at TV 2 har skrevet den nye artikel oven på en gammel, er, at der i toppen teksten står 'Rettet 4. april'.

Landsstyreformand Múte Egede, som repræsenterer Inuit Ataqatigiit-partiet.

Men den går ikke, fastslår Sten Schaumburg-Müller:

- Det er utilstrækkeligt. Det er fint, de skriver den om, men Pressenævnet siger, at der skal stå noget med, at de beklager, at der var en fejl, og det skal stå samme sted, som den gamle, så man kan se, at der var tale om en fejl, og at den nu er rettet, siger han.

Han slår samtidig fast, at hverken den første berigtigelse eller den senere overskrivning af den falske historie 4. april kan gøre det ud for en berigtigelse - eller tilbagetrækning - af den falske historie.

- Det, der forstås ved en berigtigelse, det mener jeg ikke, de lever op til, siger Sten Schaumburg-Müller.

På kant med egne regler

Overskrivningen af den oprindelige artikel uden at beskrive, hvilke rettelser man har foretaget, er desuden på kant med TV 2's eget etiske regelsæt, vurderer forsker i presseetik Maria Bendix Wittchen fra Roskilde Universitet.

- I TV 2’s egne etiske retningslinjer er der regler for rettelser og sletning af artikler. Her opfordrer man til 'tydelige' rettelser, og at det skal 'fremgå klart', hvis der er ændret i en artikel. På mediets nyhedssite er der mange eksempler på tydelige rettelser, hvorfor man må formode, at TV 2 har en konkret praksis omkring, hvordan journalisterne skal forklare læserne, at der er rettet eller ændret i en artikel, siger hun og forklarer, at læsere dermed tydeligt kan se, hvad der er ændret.

- På den måde viser mediet, at man ikke forsøger at skjule sine fejl, siger Maria Bendix Wittchen fra journalistik-studiet på Roskilde Universitet.

Ekspert: TV 2 fedter rundt

Næste gang, TV 2 rører på sig, er om morgenen 7. april, efter at stemmerne er talt op i Grønland. Her hiver TV 2's nyhedsdirektør, Ulla Pors, fat i Múte Egede og undskylder forløbet.

Nyhedsdirektør Ulla Pors oplyste tirsdag i en mail til medarbejderne på TV 2, at redaktionschef Ulla Østergaard på baggrund af sagen nu er sygemeldt.

Det fører til, at den oprindelige artikel hives frem igen. På dette tidspunkt er den ændret to gange allerede, uden at det fremgår af teksten. Denne gang tilføjer TV 2, at stationen beklager, at man i første omgang bragte historien.

TV 2 bringer også en særskilt artikel, hvori man beklager, at man bragte den falske historie op til valget.

Men også her mener Sten Schaumburg-Müller ikke, at TV 2 følger de presseetiske regler.

Han peger på, at TV 2 formulerer sin beklagelse således, at Múte Egede afviser anklagerne, som TV 2 ikke har dokumentation for.

- De får fedtet rundt i, at 'vi havde ikke dokumentation', så man sidder lidt med den der fornemmelse af: Hvad var det for en dokumentation, der manglede, som der nok er der et eller andet sted. Hvis de havde skrevet, at han var inhabil, så har de begået den fejl ikke at have spurgt ham, men den endnu værre fejl var, at det var forkert. Og det retter de ikke op på, siger han.