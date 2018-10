Tv-dokumentar går helt tæt på hooligans: Jeg er afhængig af volden

- Jeg er afhængig af spændingen og volden. Jeg prøvede at stoppe, men blev deprimeret. Nu bliver jeg i det, til jeg ligger i kisten.

Sådan lyder det barske udsagn fra en maskeret ung fyr fra den berygtede Manchester City-bande Blazing Spur, mens fyrene driver rundt i mørke gader på jagt efter fjenden efter en hjemmekamp.

I en ny tv-dokumentar fra Ekstra Bladet+ kommer det brutale engelske hooligan-miljø under lup.

Hooligans-miljøet på de britiske øer med snesevis af stridende såkaldte firms giver fast beskæftigelse til politiet. Ifølge tv-dokumentaren 'Football Fight Club' løb prisen for den massive politiindsats før kampe i sæsonen 2013/2014 op på anslået 25 millioner pund - godt 200 milllioner kr. Heraf betaler klubberne angiveligt selv halvdelen. Resten hænger samfundet på. Alene under PL-kampe i London blev i alt 18.000 betjente sendt på gaden. Og problemet findes over hele landet - også i de lavere rækker. 3.000 personer blev arresteret under fodbold-uroligheder. 600 fik forbud - ikke bare mod adgang til stadion, men mod overhovedet et nærmere sig området omkring stadion på kampdage.

Carl fra Manchester Citys Blazing Squad er dømt for vold og har stadionforbud. Han fremviser stolt blodige billeder af sig selv. Foto: Passion Distribution

- Jeg er afhængig af volden, siger et medlem af Blazing Squad. Carl optræder som den eneste uden maskering. Foto: Passion Distribution

Gennem en hel sæson har et tv-hold fulgt centrale hooligans fra store Premier League-klubber som Manchester City og Tottenham Hotspurs, men også fra den lille klub Bury FC.

Bury har en glorværdig fortid som storhold i starten af 1900-tallet, men spiller nu i Football League 2.

Det forhindrer ikke en flok rødder fra den mindre by 14 kilometer nord for det centrale Manchester i at have dannet deres eget slå-på-tæven-bande med navnet Interchange Riot Squad.

Den lille gruppe er med i det landsdækkende hooligan-netværk, der på nettet forsøger at arrangere slagsmål under politiets radar.

Hooligans går løs på hinanden i en engelsk by. Foto: Passion Distribution

Tv-holdet er med, når grupperne anspændte og maskerede forsøger at finde hinanden. Vi ser optagelser af fredelige gågader, der eksploderer i brutal vold. Men er også med hjemme hos familien over en kop te og med juletræet i baggrunden.

Medlemmerne, der er fra teenageårene til først i 20'erne, beskriver, hvordan den rå fodboldkultur giver dem identitet, men også betyder udstødelse.

Denne optagelser er fra et arrangeret slagsmål mellem to såkaldte firms. Foto: Passion Distribution

I Manchester leder den 24-årige Carl gruppen Blazing Squad. Som 18-årig opgav han en lovende boksekarriere for at blive fuldtids-hooligan.

Carl har et såkaldt 'ban'. Han må ikke nærme sig stadion under kampe. Han viser stolt løbesko frem fyldt med blodstænk og billeder af sig selv med smadret ansigt.

Man vil nødig møde ham som modstandfan på et øde sted, men uden for de intense jagtsituationer har Carl mange menneskelige træk.

Carl fra Blazing Squad og Dante fra Tottenhams Yid Army mødes et fredeligt sted over en pint og hygger sig med at se fodboldvold. Foto: Passion Distribution

En gang om ugen ser han sin treårige datter Kathy, som han fik under et kortvarigt forhold. Og han mødes endda privat med rivaler fra andre 'firms' som dødsfjenderne fra Bolton Wanderers og den tre gange voldsdømte kæmpestore Dante fra Tottenhams berygtede Yid Army.

De to mænd drikker øl sammen ved en fredelig kanal, mens de morer sig med at se hooligans tørne samme på mobil-videoer.

I Dublin går det løs på en pub. Her er kontrollen ikke så tæt som i England. Foto: Passion Distribution

Når Carl skal slappe af, tager han til Dublin, hvor hooligans kan tæve løs uden helt så intens politiovervågning som i England. Også her fremviser han stolt en imponerende bule i hoved og en svært kvæstet finger efter slagsmål på et værtshus mellem grupper fra Shamrock Rovers og Bohemians.

