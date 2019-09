TV-kendis chokeret: Lagt for had efter feriebillede

Livsstilsekspert Flemming Møldrup, kendt fra programmet Kender Du Typen, blev mødt med voldsomme reaktioner, da han lagde et billede fra en ferie i den Israelske by Tel Aviv på Instagram.

Flemming Møldrup har et dybt rodfæstet forhold til Israel, da hans far er israeler og også ligger begravet i landet.

Hadefuldt

Billedet blev lagt op sammen med en tekst, hvor Flemming Møldrup takkede for en god ferie.

I et indlæg i Kristeligt Dagblad lørdag, beskriver han, hvordan kommentarsporet under billedet hurtigt endte med at blive både politisk og hadefuldt.

Først kom der en række kommentarer, der opfordrede til boykot af Israel. Bagefter kom en kommentar, der slet og ret kaldte Flemming Møldrup for 'Smovs.'

Ordet bliver oftest brugt som et hånligt øgenavn til jøder. Særligt nazisterne benyttede det flittigt både før og under Anden Verdenskrig.

'Det bliver jeg ikke en idiot af'

'Det skræmmer mig, at et andet menneske føler så stor og voldsom trang til at stigmatisere mig og andre med et så hadefuldt et ord som SMOVS!!!.'

'Det er ikke forkert af mig at have en israelsk baggrund. Og holde af den. Det er heller ikke forkert af mig at være på tv. Det bliver jeg ikke en idiot af. Eller et homosvin. Eller en hjernedød spasser af. Sådan en effekt har tv ikke på dem, der er inde i det.'

'Du må meget gerne have en masse meninger om mig og mit arbejde. Du må gerne komme med gode idéer til, hvad du synes, jeg kan gøre bedre. Men du må og skal ikke tale grimt eller hadefuldt til mig, fordi du synes, jeg gør noget forkert.'

'Så er du en af dem, der skriver ”SMOVS!!!” til dem, du ved er jøder, eller er du en af dem, der skriver ”HOMOSVIN!!!” til dem, du ved er, eller som du tror er homoseksuelle, så skal du nok spørge dig selv, om du ikke har fået alt for meget at udsætte på andre.' skriver Flemming Møldrup blandt andet.