Tv-kendis om Greta Thunberg: 'Fucking autistisk tøs'

Den britiske tv-kendis Katie Hopkins blev lokket til at modtage en falsk international pris i Prag - her holdt hun en ekstrem vild tale

Den 44-årige britiske tv-kendis Katie Hopkins, der har medvirket i programmer som 'The Apprentice', 'Celebrity Big Brother' og 'I'm a Celebrity..Get Me Out of Here', blev for nylig af YouTuberen Josh Pieters lokket til at modtage en falsk pris i den tjekkiske hovedstad Prag.

Men det var ikke så meget på grund Katie Hopkins deltagelse i diverse reality-tv-programmer, at Josh Pieters gav hende den falske pris 'Campagin to Unify the Nation Trophy', hvis forbogstaver danner ordet CUNT - fisse på engelsk.

Det skriver flere medier heriblandt Independent og Gizmodo

Det var mere på grund af Katie Hopkins funktion som højre radikal politisk kommentator i kendte aviser som The Sun og Daily Mail samt hendes funktion som radiovært på LBC.

Katie Hopkins er kendt for sine anti-feministiske og anti-muslimske udtalelser, og bliver ofte retweeted af præsident Donald Trump. Hun er for nylig blevet bandlyst fra Twitter på grund af sine kontroversielle opslag.

Den britiske tv-kendis Katie Hopkins er kendt for at skyde med skarpt mod både feminister og muslimer. (Foto: Ritzau Scanpix)

Den 26-årige YouTuber Josh Pieters forklarer i en video på YouTube sin joke med Katie Hopkins, hvor man tydeligt kan se, at hun helt ærligt tror, at hun har fået tildelt en fornem pris fra organisationen 'Cape Town Collective For the Freedom of Speech.'

Katie Hopkins kvitterede med en ekstrem vild takke tale, hvor hun blandt andet kaldte den 17-årige svenske klima-aktivist Greta Thunberg for 'en fucking autistisk tøs'.

Hård kritik mod muslimer

Og verdens muslimer bliver også hårdt kritiseret i Katie Hopkins tale:

'Hvis du råber Mohammad i en skolegård, vil 2000 fucking børn komme løbende, og du er ikke interesseret i nogen af dem', forklarede Katie Hopkins, der også gjorde nar af arabiske navne og kaldte arabere for sinker.

I videoen kan man se Katie Hopkins holde sin tale, mens der på en storskærm bag hende med store bogstaver står CUNT- fisse. Et klart udtryk for, hvad YouTuber Josh Pieters mener om den britiske tv-kendis.

Josh Pieters slutter sin video med at forklare, hvorfor han er gået så langt for at gøre grin med Katie Hopkins.

'Sandheden er, at der er en masse forfærdeligt had i verden. Folk som Katie Hopkins spreder hadet og tjener penge på det, forklarer Pieters

og tilføjer:

'Og det kan hun gøre, fordi hun har sin ytringsfrihed. Så jeg benyttede min ytringsfrihed til at bekæmpe hendes spredning af had ved at spille på hendes eget ego og få hende til at se lidt dum ud'.