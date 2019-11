Tv-kok: - Derfor har jeg og familien trukket os

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Den stormombruste tv-kok Anh Lê bekræfter nu, hvad Ekstra Bladet tidligere på dagen fortalte: Hun trækker sig fra familiekæden LêLê.

Det samme gør hendes familie.

Det bekræfter hun i en opdatering på Facebook:

Efter konkurs: Tv-kok forlader kendt kæde

'Det vigtigste for mig og mine brødre nu er at virksomheden får roen til at drifte og sørge for alle vores medarbejdere.

Derfor har jeg og familien trukket os fra bestyrelsen og ejerskabet i det nye selskab, så investoren får 100 % af ejerskabet og dermed roen til at køre virksomheden videre,' skriver hun.

Dermed er familien Lê ude af den restaurant, som de sammen har brugt årevis på at bygge op. Siden oktober har familien været ude i massiv kritik, efter familien erklærede kæden konkurs, for få dage efter at lade den genopstå sammen med tøjmillionæren Per Ulrik Andersen.

Konkurs

Selskabets ledelse begærede 15. oktober selskabet konkurs, efter længere tids økonomisk morads. Umiddelbart efter konkursen opstod et nyt selskab, som var ejet af fem Lê-selskaber, der hver havde ti procent, og så Per Ulrik Andersen, der blandt andet har tjent sine penge på tøjmærket Samsøe og Samsøe. Han ejede frem til for nylig halvdelen af selskabet. Men 28. november overtog han altså det hele.

Kammeradvokat gransker tv-koks konkurs

Undervejs er Kammeradvokaten gået ind i sagen på baggrund af Gældsstyrelsen, der har et krav i konkursboet på 3,9 millioner kroner. Statens advokat vil have undersøgt, om de gode dele af konkursboet er blevet solgt for billigt til det nye selskab. Eller som kammeradvokat Boris Frederiksen formulerede det, da han var blevet udnævnt til ad hoc kurator:

- Vi har en viden, der har givet anledning til at få en ad hoc-kurator og få gennemført nogle undersøgelser.

Efter tv-koks konkurs: Skat jagter millioner

- Der er forhold omkring værdiansættelsen af aktiver og hastigheden, hvormed overdragelsen foregik, som sammenholdt med, at der er ejersammenfald på begge sider af overdragelsen, gør, at Gældsstyrelsen mener, at vi skal kigge på, om noget kunne være gjort anderledes.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger får det formentlig ikke kammeradvokaten til at trække sig fra undersøgelserne, at familien træder ud af ejerskabet. Tværtimod vil statens undersøger fortsat have opklaret, om selskabet blev solgt for billigt.

Fortsætter i køkkenet

Selv om familien Lê altså er ude af ejerskabet og direktionen, bedyrer Anh Lê, at hun vil fortsætte med at bistå Per Ulrik Andersen:

'Jeg har stadigt så meget kærlighed til LêLê og vil fremadrettet bidrage med det jeg er allerbedst til, nemlig maden. Jeg vil bistå investoren med min viden og hjælpe ham med at forstå glæden ved det dejlige vietnamesiske køkken,' skriver hun på Facebook.

TV-kok tog ulovligt lån

Ekstra Bladet har dagen igennem forsøgt at få en kommentar fra Anh Lê. Men ligesom i stort set resten af forløbet har hun altså valgt Facebook. Vi ville ellers gerne have spurgt hende, hvordan skattegælden kunne stige markant i flere måneder op til konkursen, ligesom vi ville have hørt hende, hvorfor selskabet ikke betalte kreditorerne i stedet for at lade det gå konkurs.