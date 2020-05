Tv-prædikant får slagtilfælde: Sagsøgt for falsk corona-kur

En tv-prædikant, der solgte en 'mirakuløs' sølvkur mod coronavirus, for derefter at blive sagsøgt for falsk reklame af delstaten Missouri, har fået et slagtilfælde

Den 80-årige amerikanske tv-prædikant Jim Bakker har fået et slagtilfælde, lyder det fra hans kone Lori Bakker på Facebook.

Slagtilfældet kommet efter omfattende kritik af Bakker for at producere og sælge en sølvkur, som han påstod kunne kurere coronavirus.

Det skriver New York Post.

Først blev han af statsadvokaten i New York, Letitia James, beordret til at stoppe med at reklamere for sølvkuren som en pålidelig behandling af covid-19, og efter fire dage lagde delstaten Missouri sag an mod Bakker.

Hos familien Bakker tolkes myndighedernes forsøg på at stoppe misinformation som ondskab.

'Som familie og ansatte fortsætter vi med at kæmpe den gode kamp for troen, og vi står fast mod de onde kræfter og hadet, der har ramt vores ministerie. Ifølge Jim har det været det mest onde angreb, han nogensinde har oplevet,' skriver konen blandt andet på Facebooksiden for deres tv-show 'The Jim Bakker Show'.

Mens Jim Bakker hviler sig har han, ifølge konen, allerede hørt fra gud, hvorfor han har nogle 'kraftfulde ord' at levere, når han venter tilbage til sit tv-show.