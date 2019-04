Tv-redning gik galt: Nu er restaurant gået konkurs

Restauranten Casa Argentina i Vejle er gået konkurs, mindre end måned efter de havde besøg af TV3-programmet 'Med kniven for struben'.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

I programmet rejser kok og 'Masterchef'-dommer Thomas Castberg rundt og besøger skrantende restaurationer med håb om at få vendt skuden. Under optagelserne på Casa Argentina blev et omfattende menukort barberet ned til tre forretter, tre hovedretter og tre desserter i et sidste forsøg på at redde Vejle-restauranten. Men lige lidt hjalp det.

Efter anmodning fra SKAT blev Casa Argentina taget under konkursbehandling af Skifteretten i Kolding mandag.

- Vi var kommet bagud med skatten af medarbejdernes lønninger. Det drejer sig om 250.000 kroner, og i skifteretten i mandags forsøgte vi at få en afdragsordning med SKAT. De tilbød os, at vi kunne betale 125.000 kroner nu og afdrage resten. Det havde vi ikke mulighed for, så derfor blev vi erklæret konkurs, siger Heini Soria, som ejer Casa Argentina med sin hustru, Mariana Soria.

Ifølge vafo.dk gik ægteparret også konkurs i 2017, hvor de lukkede spisehuset Café La Loca, der holdt til på samme adresse i Vestergade, med en skattegæld på 100.000 kroner.

Ifølge Vejle Amts Folkeblad er det planen, at optagelser til 'Med kniven for struben' bliver sendt på TV3 efter sommerferien.