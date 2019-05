Tv-station afviser børneprogram: Vil ikke vise homo-bryllup

En tv-station i USA har nægtet at vise et afsnit af det populære børneprogram 'Arthur', fordi to mænd bliver gift

TV-stationen Alabama Public Television har vagt ikke at vise en episode af PBS' populære børneserie 'Arthur', fordi afsnittet viste et homoseksuelt par blive gift.

Afsnittet kørte i USA 13. maj, og her kunne man se Arthur tage til sin lærer og hans partners bryllup.

Programchefen for tv-stationen, APT, Mike Mckenzie forsvarede beslutningen om ikke at vise afsnittet ved at sige, at forældre stoler på, at deres børn kan se kanalen uden en voksen til stede.

Det er ikke første gang, at APT har undladt at vise et afsnit af 'Arthur'. Det samme skete i 2005 med et afsnit, hvor en af karaktererne havde to mødre.

En skuffet mor

Misty Souder, der er lærervikar på en skole i Alabama, siger, at hun er skuffet over beslutningen.

Hun fortæller, at hun bruger afsnittet til at vise sin 9-årige datter vigtigheden ved at bakke op om minoritetsgrupper.

PBS, der står bag børneprogrammet, har tidligere sendt en udtalelse ud om det omdiskuterede afsnit.

'PBS KIDS' programmer er designet til at afspejle forskellighederne i vores samfund på tværs af landet. Vi mener, at det er vigtigt at repræsentere den brede vifte af voksne, der har børn, der ser PBS KIDS hver dag.