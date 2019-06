TV-vært afslører vild Folkemøde-løn

TV-værten Ane Cortzen fortæller nu, hvor meget hun har tjent på at være moderator til Folkemødet.

Det skriver BT, der fortæller, at hun kun er én ud af fem TV-værter, som ønsker at oplyse, hvad hun tjener.

På tre dage har hun tjent 80.000 kroner. Eksempelvis har hun modereret en debat mellem Danske Bank og PensionDanmark, som hun har fået 20.000 kroner for.

- Krævende job

Ane Cortzen. Arkivfoto: Tariq Mikkel Khan

- Det er et krævende job at moderere, så det bliver interessant og godt, så jeg har ikke noget problem med at sige, hvad jeg tjener. Jeg har et problem med, at folk synes, det er for dårligt, at man skal løn for det arbejde, man laver, fordi jeg synes, jeg lægger et stort stykke arbejde, siger Ane Cortzen.

Mads Steffensen Emil Thorup og Huxi Bach ønsker derimod ikke at fortælle, hvad de tjener på Folkemødet, berettet BT. Det samme gælder Anders Lund Madsen

- Jeg synes ikke, det rager dig. For det er jo op til Realdania, om de vil hyre mig, eller om nogle andre vil hyre mig, og hvad de vil betale. Jeg har ikke lyst til at fortælle det, for hvis jeg nu tager nogle andre penge for det hos nogle andre, så bliver de kede af, hvorfor de har skullet betale mere end andre. Det er jo en individuel forhandling, siger han.

Han oplyser til gengæld, at han tjener 52.000 kroner om måneden på Radio24syv, hvor han er fastansat.

