Tv-vært sætter svinedyr lejlighed til salg: Se de lækre billeder

Man skal have den helt store tegnedreng op på disken, hvis man kunne tænke sig at få fat i Anders Breinholdts Østerbro-lejlighed, som han netop har sat til salg.

Udbudsprisen lyder på intet mindre end 10.495.000 himmelråbende danske kroner ifølge boligsiden Boliga.dk.

Herskabslejligheden er placeret på Østerbrogade 54 og byder både på søudsigt og seks værelser fordelt på næsten 200 kvadratmeter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Danbolig Østerbro-Nordhavn

Kvadratmeterprisen løber op i 54.000 kroner, hvilket ifølge Boliga er næsten 6000 kroner over den gennemsnitlige kvadratmeterpris.

Se også: X Factor-værters million-lejlighed til salg: Kom med indenfor

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Danbolig Østerbro-Nordhavn

Multitalent

Til trods for at Anders Breinholt startede arbejdskarrieren som ambulanceredder, er han lidt af et multitalent i mediebranchen og har været primus motor på en lang rækker projekter.

Ølstykke-drengen, der har rundet de 45 år, har nemlig både været vært i Go' Morgen Danmark, talkshowet Natholdet og radioprogrammet De Sorte Spejdere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Danbolig Østerbro-Nordhavn

Siden 2016 har han hygget sig med at lave podcast sammen med kompagnonen og navnebroderen Anders Lund Madsen.

Privat er Breinholt gift med Line Breinholt.

Du kan se lejligheden her.