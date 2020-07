TV2-boss: Latterligt cirkus i Aarhus

- Jeg tager sigtelsen med ophøjet ro. Det er en erhvervsrisiko. Men det cirkus, der foregår i Aarhus Kommune, er det værste. Et stort flertal i byrådet vil have offentliggjort vores optagelser og den samlede dokumentar, siger TV2’s nyhedsdirektør, Mikkel Hertz.

Han er nu sammen med tv-stationens administrerende direktør og to journalister blevet sigtet for de skjulte optagelser af overgreb og plejesvigt rettet mod 90-årige, demenssyge Else på et plejehjem i Aarhus.

- Men så betaler kommunen en advokat i dyre domme til at føre sag mod os. Det er jo latterligt. Jeg ved godt, at et er politik, og noget andet er jura. Men moralsk set har de en tabersag. Politikerne udstiller deres egen afmægtighed, siger han.

Kommunen har både politianmeldt TV2 og fået nedlagt forbud i landsretten mod, at de uhyggelige optagelser fra det aarhusianske plejehjem må vises til danskerne.

Her er TV2-optagelserne Danmark ikke må se

Kom bag på politiet

TV2-chefen hæfter sig ved, at politiet i februar vurderede, at optagelserne havde så stor samfundsmæssig interesse, at det klart overskyggede eventuelle strafbare elementer.

- Byretten mente også, at skjult kamera var berettiget til at afdække de her forhold. Men de mente ikke, at vores samtykke fra de pårørende var tilstrækkeligt. Men hvem skulle så kunne give det på kvindens vegne, spørger han, der fik forkyndt sigtelserne af politiet fredag.

– Her tror jeg, at det kom bag på Aarhus Politi, at vi har søgt om at få sagen for Højesteret. Det forklarer måske den lidt mærkelige timing.

- Jeg fortryder ingenting. Det vi har gjort, er fuldstændig berettiget. Og det har jeres tyvstjålne, skamklippede version jo også dokumenteret.

- Mit bud er, at langt de fleste - der ser de optagelser - ikke vil være i tvivl om, at det har været fuldstændig berettiget at afdække det her. Vi er de eneste i dette land, som ikke kan vise dokumentaren, fordi vi er de eneste, som er underlagt et juridisk forbud, siger han.

De burde takke TV2 i stedet