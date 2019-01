TV2-direktør stopper

TV2's administrerende direktør, Merete Eldrup, stopper.

Det oplyser hun til TV2, mens hun samtidig fortæller, at hun vil blive på posten, indtil en ny direktør er fundet.

Merete Eldrup har været direktør for TV2 i 11 år. Nu vil hun i stedet fokusere på bestyrelsesarbejde. Hun er allerede i dag medlem af bestyrelsen hos Nykredit, Rambøll og Gyldendal.

- Jeg er klar til en ny fase i mit arbejdsliv, hvor jeg vil gå videre ud ad den bestyrelsesvej, jeg allerede er begyndt på, skriver Merete Eldrup i en mail til TV2's medarbejdere.

Svær beslutning

I en pressemeddelelse giver Merete Eldrup udtryk for, at det er sørgmodigt at forlade TV2, og at det har været en svær beslutning.

'TV2 er en helt unik virksomhed befolket af fantastiske mennesker, som har været en del af min hverdag i mange år. Jeg har elsket min tid på TV2, og det er derfor også en meget svær beslutning, jeg har truffet. Jeg har dog den indstilling, at man har godt af at rykke sig selv nye steder hen, og selvom det kan være svært at finde den helt rette timing for den slags beslutninger, så er nu et godt tidspunkt', lyder det fra Eldrup i pressemeddelelsen.

'Jeg ønsker at være mere aktiv i bestyrelsesarbejde og tror på, at jeg vil få glæde af at skrue mit arbejdsliv sammen på en ny måde de kommende år', siger Eldrup videre.