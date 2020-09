TV2 kræver 700.000 fra Ekstra Bladet for Else-klippene

Chefredaktør Poul Madsen troede, at Ekstra Bladet og TV2 havde samme dagsorden: - Nemlig at forbedre forholdene for de ældre i Danmark, siger han i kølvandet på, at en stor regning fra tv-stationen er dumpet ind ad hans brevsprække

Efter Ekstra Bladet bragte de yderst omtalte TV2-klip fra plejehjemmet Kongsgaarden, der satte Else-sagen på dagsordenen landet over, har TV2 nu sendt en regning til Ekstra Bladet.

700.000 kroner forlanger stationen til gengæld for ophavsretskrænkelsen af dokumentaren ’Plejehjemmene bag facaden’.

Et beløb, som Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen nægter at betale:

- Det var de klip, som var med til at ændre hele den her sag. Og som gør, at man faktisk kan tro på, at de demente ældre i Danmark vil få det bedre.

- Men det var jo også de klip, som gjorde, at TV2 faktisk kunne vise deres dokumentar. Det er helt ude i hampen, at TV2 forlanger så mange penge. Vi vil gerne betale for det, vi har vist. Det vil sige cirka 50.000 kroner under normale omstændigheder.

Her er TV 2's regning til Ekstra Bladet. Foto: Screenshot

50.000 til velgørenhed

Ud over at betale de 50.000 kroner ønsker Ekstra Bladet ligeledes donere yderligere 50.000 kroner til et velgørende formål.

Et formål, som hovedpersonerne i hele sagen, Else og familien, får lov til at bestemme.

Ekstra Bladets advokat: 'Uden grundlag' Ekstra Bladets advokat, Carlo Siebert, er langtfra enig med TV2 om den store opkrævning. 'Det fremsatte krav om betaling af godtgørelse mv. på kr. 700.000 er efter min opfattelse uden grundlag, ligesom kravet er ude af proportioner,' skriver han i en mail til TV2's advokat, Helle Djernis. Herunder kan du se Carlo Sieberts og Ekstra Bladets beregning af, hvad TV2 kan opkræve: Brug af grabs i avisen: 7/7 9 billeder 8/7 1 billede 9/7 0 billeder Brug af grabs online i perioden 7/7 til og med 9/7: 11 billeder. Samlet 21 billeder til kr. 1000,- pr. stk. = 21.000,- Brug af klip i video: 1 video af 3 min. 1 video af 3 min. og 13 sek. 1 video af 27 sek. Samlet 8 min. video til kr. 3.600,- pr. minut = 28.800,- I alt kr. 49.800 Desuden mener Ekstra Bladets advokat slet ikke, at TV2 'har en ophavsretligt beskyttet rettighed til de skete optagelser.' 'Optagelserne er tilvejebragt ved, at TV2 efter aftale med de pårørende opsatte skjulte kameraer i Elses værelse på plejehjemmet Kongsgaarden. Der er ikke tale om optagelser foretaget af en fotograf, men derimod om videooptagelser, som kameraet har optaget automatisk uden indblanding, styring eller lignende fra TV2’s side. Optagelserne har derfor ikke den i henhold til ophavsretsloven fornødne værkshøjde, ligesom optagelserne ikke er tilvejebragt ved nogen form for selvstændig kunstnerisk indsats fra TV2,' skriver Carlo Siebert. Vis mere Luk

I videoklippet over artiklen leverer Poul Madsen ligeledes en opsang til TV2:

- Til TV2 er der sådan set kun at sige: Vi troede, I var inde i det her for det samme som os. Nemlig at forbedre forholdene for de ældre i Danmark.

- Nu kan vi se, det handlede om penge. Det synes jeg ikke er kønt at se på.

Pårørende: 'Forbløffet'

Elses barnebarn, Charlotte Ahm, er forbløffet over størrelsen på TV2's regning.

- 700.000 kroner … for de tre klip? Det virker voldsomt. Faktisk rigtig dyrt for tre klip af et minuts varighed. Det er mange penge. Måske prøver TV2 at tjene det hjem, som programmet har kostet at lave, siger hun til Ekstra Bladet.

Charlotte Ahm, barnebarn til Else. Foto: Ernst van Norde

Charlotte Ahm har en særlig idé til, hvad hun tænker, at de 50.000 kroner, som Ekstra Bladet vil donere, skal gå til:

- Både Alzheimerforeningen og Ældre Sagen er gode bud. De er dygtige. Men i stedet for at give de 50.000 kroner til en forening synes jeg, at Ekstra Bladet skulle lave en artikel eller en annonce, hvor man tilbyder, at plejehjem med en begrundet ansøgning kunne søge om pengene til et formål efter eget valg.

- Og så vælge et plejehjem, som får hele beløbet. Det kunne være til et sanserum, et boblebad eller en ferie for alle beboerne. Så er man sikker på, at pengene gør konkret gavn. Det ville være endnu bedre. siger hun.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra TV2. Det har i skrivende stund ikke været muligt.

