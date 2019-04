TV2-profil slår ud efter dreng

TV2-journalisten Lennart Sten slog torsdag formiddag ud efter en dreng, som havde sneget sig ind foran kameraet under et interview i København Zoo

TV2's kendte profil og tillidsmand, Lennart Sten, kunne tilsyneladende ikke håndtere, at en dreng gik ind i billedet, da han torsdag klokken 10.44 stod i København Zoo og dækkede åbningen af panda-attraktionen.

Den erfarne vært valgte i hvert fald at slå ud efter drengen for at få ham ud af kameralinsen. Det skete, mens journalisten var på live på TV2 News.

Lennart Sten mener dog ikke selv, at han har slået ud efter drengen, da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen:

- Jeg vil simpelthen ikke bruge ordet 'slå'. Nu har jeg set klippet fem gange og vendt det med nogle kolleger. Det er et puf eller et skub. Du kan bruge sådan et ord, men du kan kraftedeme ikke bruge 'slå'.

- Hvad mener du, der sker i situationen?

- I min optik er det et skub ud af billedet. 'Flyt dig, kammerat. Du er ikke på nu, din tid skal nok komme'.

- Er det normal praksis, at I på den måde 'puffer' folk væk, hvis de bevæger sig ind i billedet?

- Når vi inviterer nogen ind i vores udsendelser, så er det dem, som er i fokus, og så prøver vi at holde andre ude. Og ja, der er en gang imellem nogen, der forsøger at komme ind med alt muligt forskelligt.

- Så du mener, at du har handlet korrekt i situationen?

- Ja, det mener jeg vel egentlig. Men jeg anerkender simpelthen ikke, når du siger 'slår en lille dreng'.

- Det er et puf, det er et skub, det er et 'din tid kommer, så skal jeg nok komme over og snakke med dig'. Gruppen af drenge havde allerede fået at vide, 'prøv at høre, I skal ikke i fjernsynet nu, vi skal snakke med de her piger, og vi skal snakke med dyrepasseren'.

- Så du mener, at det har været efter bogen?

- At hvad?

- At du 'puffer' ham væk fra billedet?

- Ja, det synes jeg. Det er sgu egentlig okay, at man skubber væk, hvis folk går ind. Nu har jeg set klippet fem gange, og jeg synes godt, at man kan se i ansigtet på ham, at han ved godt, at det er for at provokere eller for at komme med og sende en hilsen til gutterne. Jeg synes, at det er respektløst over for de gæster, som vi havde inviteret til at være med i det interview.

- Er der noget, du gerne vil sige til drengen?

- Jeg synes, at man som menneske skal have respekt for dem, der vælger at give et interview.

- Jeg har det sådan, at når jeg inviterer nogen, eksempelvis dig, til interview, så siger jeg, at 'vi to har en samtale, og den skal vi have afviklet', og så kan vi tage den næste bagefter. Respekten for dig betyder rigtig meget.

Nyhedschef: Det er bare et puf

Mikkel Hertz, nyhedsdirektør på TV2, er umiddelbart enig i Lennart Stens udlægning af begivenhederne.

- Vores reporter var ude for at lave interview med de gæster, der havde været inde og se pandaerne. Han lavede en aftale med de to piger, som bliver interviewet. Mens han venter på at komme på, er der en gruppe drenge, der 'krabber' sig tættere og tættere på. Han beder dem pænt og høfligt holde sig ude af billedet, men det er der i hvert fald én af dem, som ikke lytter til, forklarer nyhedschefen.

- Han stiller sig op i billedet og laver V-tegn og ser fjoget ud, og det synes Lennart er irriterende og respektløst over for pigerne, så derfor rækker han ud efter ham og giver ham et lille puf for at få ham ud af billedet.

- Er det normal praksis hos TV2 at gøre sådan, hvis man kanter sig ind i billedet?

- Vi har ikke nogen normal praksis for sådan noget, men man må jo tage situationen, som den opstår.

- Han sender jo en knyttet næve efter drengen?

- Det kan jeg ikke se på billedet. Han giver ham et lille puf.

- Så det får ikke nogen konsekvenser for ham, at han langer ud efter et barn?

- Nej, det mener jeg ikke. Det ville være at overreagere på det.

- Så du mener, at måden, han handlede på, var o.k.?

- Jeg synes ikke, at det er den mest hensigtsmæssige måde at reagere på, men vores reporter står og har fokus på sine interview-cases, som han har lavet en aftale med, og han er på live. Så reagerer han, fordi han kan se, der kommer nogen ind, som han har bedt om at holde sig ude af billedet.

- Har I efterfølgende talt med drengene?

- Det er jeg ikke klar over.

- Har du noget, du gerne vil sige til drengen på billedet?

- Nej, jeg aner ikke, hvem han er. Hvad skulle det være?

- Det kunne eksempelvis være en undskyldning?

- Nej, jeg synes ikke, det er den mest hensigtsmæssige måde at reagere på, men jeg tvivler på, at der er nogen, der er kommet til skade.