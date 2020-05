TV2 redaktør om sønnens spøg: Nu må jeg finde en passende 'straf'

TV2's politiske redaktør, Troels Mylenberg, opdagede ikke, at sønnen Holger havde lavet gæk med ham på live tv. Fra nu af tjekker Troels Mylenberg bogreolen en ekstra gang

- Det var da sjovt. Han havde prøvet på et tidspunkt tidligere, hvor jeg opdagede det.

Sådan siger TV2-redaktøren Troels Mylenberg til Ekstra Bladet, efter hans søn lavede gæk med ham på live tv.

Uden Troels opdagede det, byttede hans søn Holger en bog ud på den 50-årige tidligere tv-værts bogreol, der er fyldt med litterære klassikere og internationale bestsellers, som normalt fungerer som baggrund, når TV2 sender live fra hans hjem under coronakrisen.

Her bliver TV2-kendis snydt af sin søn

Sønnen skiftede en historiske beretning om Holocaustofre ud og satte i stedet en lyserød bog om Disney-prinsesser ind.

- Den her gang opdagede jeg det altså ikke. Det er jo nogle alvorlige sager, vi kommenterer på for tiden, så man skal jo passe på, hvor meget fis og ballade, man laver. Men jeg kan da godt se, at det er meget sjovt.

- Det drejer sig om mine døtres Disneybog, som vi har læst ihærdigt, da de var små.

Fra nu af vil Troels Mylenberg tjekke bogreolen en ekstra gang, fortæller han.

- Har du planer om at give din søn igen?

- Der er der ingen tvivl om. Jeg har truet ham med, at han ville få to måneders husarrest, men det er der jo ikke meget ved her i corona-tiden. Jeg må finde en passende 'straf', fortæller Troels Mylenberg.