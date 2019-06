TV2 snydt af fupmagere

Vejret på TV2 blev snydt af falske læserfotos, hvoraf et af dem var et IKEA-billede

TV2 Vejret er endt i en prekær situation, efter redaktionen to gange på en uge er blevet snydt til at bringe falske seer-fotos i deres vejrudsendelser.

Det er den kendte instagrammer Anders Hemmingsen, der i løbet af den seneste uge har delt to eksempler, hvor TV2 Vejret er blevet snydt.

Først var det et foto indsendt af Per Modig fra Albertslund, der af TV2 Vejret blev døbt 'Morgentåge'. Men billedet stammede i virkeligheden fra en affotografering af et vægbillede købt i IKEA.

Få dage senere var den så gal igen.

Denne gang kunne Hemmingsen med hjælp fra sine mange følgere afsløre, hvordan et læser billede indsendt af Mark Harkovskis døbt 'Regnbue over Viby S.' i virkeligheden stammede fra billedtjenesten Pixabay.

Peter Tanev beklager

Hos TV2 Vejret er man ked af billed-smutterne.

Sådan lyder det i en mail fra chef Peter Tanev til fagbladet Journalisten.

'I de tilfælde, hvor vi efterspørger billeder af den første sne eller de første bøgetræer, der springer ud om foråret, og der dermed er tale om, at billeder har en nyhedstyngde, er det klart, at vi gør meget ud af at få verificeret ægtheden af billedet. Dette tilfælde vedrørende Viby Sjælland er harmløst, men det er alligevel en træls situation, som gør, at vi må overveje at lave ekstra tjek af de indsendte billeder,' skriver Tanev til fagbladet.

Per synes IKEA-billedet var flot

Per Modig, der indsendte det første billede til TV2 Vejret, er ked af, at TV2 er kommet i problemer, efter de bragte billedet.

Han forklarer, at det aldrig var hans mening at snyde nogen.

- Vores datter og svigersøn har et hus, og der var et kæmpestort billede i den ene af stuerne. Det tog jeg et billede af og sendte til TV2 Vejret, fordi jeg synes, det var så godt. Det er fantastisk, at man kan opleve sådan noget ude i naturen. Samtidig passede det godt til vejrsituationen, vi havde i den periode. Derfor sendte jeg det ind, siger Per Modig til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Mere er der ikke i det.

På den måde kunne IKEA-fotografiet ende i TV2's vejrudsendelse.

Inspireret af Hemmingsen

Anderledes udspekuleret var regnbue-fotografiet fra Mark Harkovskis.

- Jeg sad og lavede eksamen med nogle af mine venner. Vi havde drukket et par øl, og så tænkte jeg, det kunne være sjovt at sende et billede ind til Lorry, fordi vi havde set det på Anders Hemmingsens Instagram-profil, siger den unge teenager til Ekstra Bladet.

Herefter gik Mark på Pixabay, hvor han fandt regnbuebilledet, der ifølge Journalisten er taget af en tysk fotograf i 2014 med kunstnernavnet 'congerdedesignø'.

- Da jeg så det i fjernsynet, var jeg helt færdig. Vi begyndte bare at grine. Mine venner synes, det var pissegrineren. Mine forældre var dog ikke så glade for det, forklarer Mark Harkovskis, der ikke har dårlig samvittighed over, at TV2's vejrvært Lone Sejr efterfølgende er blevet ufrivilligt til grin.

- Det kan godt være, at værten føler sig ført bag lyset, og det kan jeg godt forstå. Men man skal heller ikke køre det mere op end det. Jeg synes, det er en meget fredsommelig joke, lyder det.