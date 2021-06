Tvang ansatte ned i løn på grund af corona: Skal betale stor godtgørelse

En tandlæge på Møn får nu en stor ekstraregning for at bruge coronakrisen som undskyldning for at tvinge ansatte ned i løn, og efterfølgende fyre dem.

Det skriver A4 Overenskomst.

Afskedigelsesnævnet har netop afgjort, at tandklinikken Tandlægerne på Torvet i Stege skal betale 96.000 kroner i godtgørelse til to tidligere klinikassistenter for uretmæssig fyring. I juli måned fik de to klinikassistenter besked på, at de hver især skulle gå over 4000 kroner ned i løn om måneden, fordi coronakrisen havde kostet deres arbejdsgiver dyrt.

Da klinikassistenterne takkede nej til at gå ned i løn, kvitterede chefen med en fyreseddel.

Hos Fagbevægelsens Hovedorganisation, der har ført sagen på vegne af de ansattes fagforening HK Privat, kalder næstformand Arne Grevsen afgørelsen for 'vigtig'.

- Vi har nu fået rettens ord for, at corona ikke er en fribillet, som arbejdsgiverne kan hive frem og så slippe afsted med hvad som helst overfor deres medarbejderne, siger Arne Grevsen.

Afskedigelsesnævnet lagde i sin afgørelse vægt på, at klinikejeren ikke var i stand til dokumentere det økonomiske tab, der skulle retfærdiggøre den tvungne lønnedgang og efterfølgende fyring.

Nævnet lagde ligeledes vægt på, at de to klinikassistenter blev varslet ned i løn, og efterfølgende fyret, i juli måned, hvor de fleste coronarestriktioner for landets tandklinikker var lempet.

A4 Overenskomst har forsøgt at få en kommentar fra Tandlægerne på Torvet i Stege. Tandklinikken er dog ikke vendt tilbage på A4 Overenskomsts henvendelse.

Hos Tandlægeforeningen, der har ført sagen på vegne af den sjællandske tandklinik, vil man ikke kommentere på den konkrete sag.

Tandlægeforeningen afviser dog at se sagen som andet end et enkeltstående tilfælde.

- Dommeren udtaler, at klinikken ikke i tilstrækkeligt grad har dokumenteret sit behov for besparelser. Så dommen er faldet ud som den er, fordi klinikken ikke har fremlagt den nødvendige dokumentation for, at klinikkens økonomiske situation nødvendiggjorde lønnedsættelser, skriver Torben Schønwaldt, formand for klinikejerne i et mailsvar.