Tvillingefødsel sætter ny rekord: Frosset ned i 30 år

Et amerikansk par er netop blevet forældre til et tvillingepar, som allerede inden de havde åbnet øjnene, havde slået en verdensrekord

Fødslen af et tvillingepar ved navn Lydia og Timothy menes at have sat en forunderlig verdensrekord.

De har nemlig teknisk set eksisteret siden 1992, selvom de først blev født 31. oktober 2022.

Det skyldes, at de angiveligt er de længst nedfrossede embryoner, som har resulteret i en vellykket fødsel. Hele 30 år har de nemlig ligget og ventet på The National Embryo Donation Center (NEDC) i USA.

Det skriver Sky News.

Embryonerne stammer fra en 34-årig kvinde som i 1992 donerede æggene, mens de blev befrugtet af en mand i 50'erne.

De skulle oprindeligt være brugt til et anonymt ægtepar, men af ukendte årsager blev de aldrig brugt, og derfor blev de doneret til NEDC i 2007.

Lydia og Timothy slår den nuværende rekordindehaver Molly Gibson, som i 2020 blev født som resultat af en 27 år gammel embryon.

Tankevækkende

Forældreparret til Lydia og Timothy, Phillip og Rachel Ridgeway, har udtalt, at det er en 'tankevækkende' oplevelse.

- Jeg var kun fem år gammel, da gud gav liv til Lydia og Timothy, og han har bevaret deres liv lige siden, siger Phillip Ridgeway.

- På en måde er de vores ældste børn, selvom de er vores mindste børn.

Forældreparret er nu de stolte forældre til seks børn i alt, hvoraf de første fire er i alderen mellem to og otte år.