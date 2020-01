Tvillinger født i hvert sit årti

Nytårsaften for en uge siden blev en ekstra særlig aften og nat for Dawn Gilliam og Jason Tello fra Pendleton i den amerikanske stat Indiana.

Kort før årsskiftet gik Dawn Gilliam, der var gravid med tvillinger, i fødsel, selvom hun først var sat til at føde 19. februar. Hun var taget på hospitalet, fordi hun var blevet bekymret, da hun ikke syntes, at tvillingerne rørte så meget på sig i maven.

Det skriver CNN og NBC.

Den ældste, Joslyn, blev født præcis klokken 23.37 31. december 2019. Hun vejede 2126 gram.

Nøjagtigt 30 minutter senere, klokken 00.07 lokal tid 1. januar 2020, meldte hendes tvillingebror Jaxon sin ankomst med sine 2012 gram.

Så selvom der kun er nøjagtigt en halv time imellem bror og søster, har de ikke alene to forskellige fødselsdag. De er også født to forskellige år, og endda i hvert sit årti.

- Vi havde tidligere talt om, at det ville være fedt, hvis de blev født på forskellige datoer. Men her står vi så med den her overraskelse - forskellige dage, forskellige år. Det var virkelig interessant for os. Vi er stadig helt mundlamme, siger Jason Tello.

Joslyn og Jaxon, der blev født omkring halvanden måned for tidligt, får stadig sondemad, og lægerne regner med, at de skal være indlagt på hospitalet et stykke tid.