Tvillingerne træner vildt hårdt for at få ens numser

De 31-årige tvillinger Miriam og Michelle Carolus fra Miami i staten Florida i USA er som de fleste tvillinger usædvanligt ens på de fleste punkter. De spiser den samme slags mad, de træner sammen, og de går oven i købet også i det samme tøj.

Tvillingerne, der også er kendt som 'Double Dose Twins', har i øvrigt nærmest lavet det til en levevej at ligne hinanden så meget som muligt. Det kan man tydeligt se på deres Instagram-profil, hvor de har mere end 1,3 millioner følgere.

Det skriver flere medier heriblandt Barcroft TV og Daily Mail.

Og tvillingerne har også i detaljer på de sociale medier beskrevet deres hårde kamp for at ligne hinanden fuldstændigt, heriblandt når det gælder bagdelen.

Søstrene hævder, at de laver utroligt mange såkaldte squats hver dag. Det vil sige øvelser, hvor man sætter sig ned på hug. Det gør de for at vedligeholde størrelsen på deres bagdele, som de hævder måler 101 centimeter.

Miriam og Michelle blev verdensberømte i 2016, da historierne om deres samtidige brystoperationer blev spredt i verdenspressen og på de sociale medier.

Parret fik ensartede brystoperationer i januar 2016, hvor de begge havnede på C-skål. Og i november 2017 fik de igen brystoperationer, der gjorde, at de nu kunne præsentere ensartede D-skåle. Tvillingerne fik oven i købet lavet matchende piercinger i brystvorterne.

På trods af de to omgange brystoperationer har tvillingerne altid påstået, at deres bagdele er fuldstændigt naturlige. De hævder selv, at formen og størrelsen blandt andet skyldes hård træning.

Udover at pigerne træner nøjagtig de samme øvelser dagligt for hele tiden at ligne hinanden så meget som muligt, spiser de også nøjagtigt det samme.

Numsefikserede tvillinge-babes: Enderne skal være ens

For at bevare de samme kropsmål har de hyret chefkokken Chris McLean til at udarbejde deres diæt, så den er nøjagtig ens. Han sørger i øvrigt også for, at tvillingerne i deres måltider får rigeligt med vitaminer, proteiner og andre vigtige sager, der holder deres kroppe i en god form. En af deres yndlingsretter er blandt andet tun med asparges.