Tvind-opholdssted konkurs

Et Tvind-relateret opholdssted for socialt udsatte unge er gået konkurs

Opholdsstedet Hellebæk, der har flere bånd til den kontroversielle bevægelse Tvind, er gået konkurs.

Det fremgår af en meddelelse i Statstidende, der har indkaldt til skiftesamling.

I 2017 afslørede en DR-dokumentar, at mange opholdssteder for udsatte børn og unge, der skovlede millioner ind fra kommunerne, havde bånd til Tvind og den magtfulde Lærergruppe.

Det drejede sig blandt andet om det nu konkursramte Hellebæk, der ligger i Helsingør Kommune.

Formand forsvarede Amdi

Bestyrelsesformanden for opholdsstedet fortalte i 2002, at han havde været medlem af Lærergruppen i 25 år. Her forsvarede han også Tvinds leder og stifter, Mogens Amdi Petersen.

Amdi er sammen med flere andre Tvind-topfolk internationalt efterlyst af dansk politi.

I 2016 kunne et andet DR-program afsløre, at han opholdt sig i Tvind-paladset TG Pacifico (TG står for Teachers Group -Lærergruppen, red.) i Mexico.

Amdis palads i Mexico. Foto: Claus Bonnerup

Men Danmark har ingen udleveringsaftale med landet, så myten og manden kan uden problemer leve videre under varmere himmelstrøg.

Paladset er tegnet af Jan Utzon, der er søn af stjerne-arkitekten Jørn Utzon.

Jan Utzon er i mange år blevet sat i forbindelse med Tvind, og arkitekten har samtidig siddet i bestyrelsen for det nu konkursramte opholdssted Hellebæk.

Tvinds pengetank

Opholdsstedet har lejet sig ind i en bygning ejet af fonden Fælleseje, der er blevet kaldt Tvinds pengetank.

Fonden blev stiftet af Lærergruppe-medlemmer og ejer en lang række Tvind-relaterede bygninger i Danmark, hvor opholdssteder og skoler lejer sig ind.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få fat på bestyrelsesformanden.

På opholdsstedets adresse drives også et andet socialt tilbud, der for så vidt vides stadig er aktivt.