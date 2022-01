Tvivl i Norge: Er smitten egentlig bedre end vaccinen?

Både Norge og Danmark har en klar anbefaling om at tage et booster-stik, men for gruppen af raske personer mellem 18-44 år har sundhedsmyndighederne forskellige anbefalinger

Danmark ophæver alle restriktioner fra 1. februar i erkendelse af, at omikronvarianten ikke kan stoppes og færre bliver alvorligt syge end frygtet.

Derfor kan det være relevant at spørge, hvorvidt naturlig smitte med omikronvarianten eller tredje stik vaccine er bedst for helt raske, unge mennesker, der endnu ikke har fået sit boosterstik.

Mens Sundhedsstyrelsen anbefaler alle over 18 år til at få et tredje stik af vaccinen, er anbefalingerne i Norges pendant, FHI, anderledes i forhold til personer i aldersgruppen 18-44 år. De opfordres således ikke nødvendigvis til vaccinen, med mindre de er i særlig risiko for at blive alvorligt syge.

Til VG fortæller FHI-overlæge Preben Aavitsland, at de endnu ikke har data, der viser, hvorvidt det er en fordel af blive stukket med tredje stik, eller om smitte med omikron er bedre for den specifikke gruppe.

- To doser giver god og langvarig beskyttelse mod alvorlig sygdom. Alvorlig sygdom er sjælden blandt vaccinerede i aldersgruppen 18-44 år.

- Vi er usikre på, om fordelen ved en tredje dosis til raske personer i alderen 18-44 år, især de yngre, opvejer ulemperne. På sigt kan det være bedre at have en infektion end en tredje dosis vaccine. Vi ved ikke, hvad der er smartest, lød det fra FHI-overlægen til VG.

Sundhedsstyrelsen svarer udenom

Mens de norske myndigheder gerne vil lufte deres overvejelser i forhold til naturlig smitte over for tredje stik af vaccinen for yngre, raske personer fra 18-44 år, svarer Sundhedsstyrelsen uden om.

'Langt de fleste i den gruppe, som du skriver om nedenfor, er blevet inviteret til at få tredje stik', skriver styrelsen i et svar til Ekstra Bladet, uden at forholde sig til spørgsmålet om, hvorvidt naturlig smitte er bedre end at vaccinere raske, unge mennesker.

FHI peger dog på, at 'der er personer i denne gruppe, som er gravide eller som har underliggende sygdomme, der gør, at de kan have øget risiko for et alvorligt forløb'. De opfordres til at tage vaccinen.

Ekspert: - Ikke soleklart

Sundhedsstyrelsen vil ikke forholde sig til FHI's anbefalinger, men Camilla Foged, der er professor i vaccinedesign på Københavns Universitet, giver sit udlæg.

- Det er rigtigt, at de har lidt anderledes holdninger og anbefalinger i Norge, men anbefalingen er fortsat i Danmark, at 18-44 år skal have en booster.

- Det er ikke er soleklart, hvad der er det bedste lige i øjeblikket. I Danmark valgte man at anbefale det tredje stik til alle over 18 år. Jeg vil stadigvæk bakke Sundhedsstyrelsens anbefalinger op, fordi de er sikre på at få en god immunitet over for omikron med et tredje stik, siger Camilla Foged.

Spørgsmålet om immunitet, er netop derfor Sundhedsstyrelsen anbefaler tredje stik fremfor naturlig smitte, fordi immuniteten varierer meget i naturligt smittede, forklarer vaccineeksperten.

- Det at få en infektion kan give en variabel grad af immunitet. Det er også derfor Sundhedsstyrelsen anbefaler, man får et tredje stik. Nogle, der har to stik og bliver smittede, får rigtig god immunitet, mens andre får knap så høj immunitet, siger hun.