Tvunget til at benytte betalingsbro: Nu kommer regningen

Det bliver dyrere for erhvervsdrivende i Hornsherred at få afhentet affald efter åbningen af Kronprinsesse Marys Bro

Tunge køretøjer må ikke længere benytte Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund, når de skal krydse Roskilde Fjord. I stedet skal de nu benytte den nyåbnede Kronprinsesse Marys Bro, for at komme til og fra Hornsherred på den anden side.

Broen er en betalingsvej, og det kommer nu til at koste de erhvervsdrivende i Hornsherred en ekstraregning.

Senest har har firmaet Marius Pedersen A/S, der håndterer erhvervsaffald, meddelt sine kunder i Hornsherred, at der fremover bliver pålagt et bro-gebyr ved hver affaldsafhentning. Det skriver TV2 Lorry.

- Helt simpelt kan man sige, at vi har en rute, og fra 1. oktober er det pludselig blevet dyrere for os at køre den eneste vej, vi må køre. Det er fuldstændig samme princip som ved Storebæltsbroen, hvor vi også opkræver ekstra for spedition, siger direktør Simon Clausen til Lorry.

Han undrer sig over, at det kloster penge, at køre over broen.

- Hvis der ikke var afgift på broen, så var det fair nok som kommune at lede tung trafik via en omfartsvej. Men når nu det er tvungen betaling for os, så er vi nødt til at gøre det. Vi undrer os lige som så mange andre over, hvorfor man har valgt at gøre det til en betalingsbro, når alle på nær to andre broer i landet er gratis at køre over, siger Simon Clausen.

Det koster 41 kroner at køre en lastbil over Kronprinsesse Marys Bro. Foto: Jens Dresling

Brian Ventrup, driver en entreprenørvirksomhed i Jægerspris, er en af de kunder, der har modtaget opkrævningen.

- Det handler heller ikke så meget om lige netop denne her ekstra opkrævning. Vi frygter og forventer, at det her er begyndelsen på flere ekstraregninger fra leverandører, hver gang vi skal have varer fragtet over fjorden, siger Brian Ventrup til Lorry.