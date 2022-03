Tvunget til at flytte

De havde knap nok haft mulighed for at falde på plads i deres lejlighed i Søborg, før Anastasia Leit og hendes familie efter blot et halvt år måtte hive teltpælene op og flytte igen.

Anastasia Leit, hendes mand og barn er nogle af dem, der i den grad har mærket de hårde konsekvenser af de stigende energipriser.

- Vi havde ikke råd til at bo i vores lejlighed mere, fordi det blev så dyrt for energien. Nu må vi flytte ned i noget, der er mindre og billigere. Det er lidt ærgerligt. Vi havde kun nået at bo der i et halvt år, fortæller Anastasia Leit.

Ifølge beregninger fra Danske Bank, som er lavet på baggrund af Nationalbankens seneste økonomi-prognose, kan en gennemsnitlig dansk familie forvente en ekstraregning på 33.000 kroner i 2022 som følge af de stigende energipriser.

Store konsekvenser

I forvejen boede familien ikke just centralt i København, men i forstaden Søborg. Nu har de imidlertid været tvunget til at søge endnu længere væk som direkte konsekvens af de stigende priser.

I første omgang måtte familien flytte hjem til Anastasia Leits forældre, før de om to måneder flytter til en mindre lejlighed i Bagsværd.

- Den er 61 kvadratmeter, så det er ikke det store. Men det er dét, der er råd til nu under alt det her. Det er dyrt det hele, siger hun.

Skal vi sælge bilen?

Ekstraregningen på 33.000 kroner i 2022 er et tal, der chokerer Anastasia leit.

- Hold da kæft. Det er lige voldsomt nok. Jeg håber ikke, jeg skal skære for meget ned på ham her, siger hun, mens hun kigger ned på sit lille barn, som hun står med i favnen.

Allerede nu har hun bemærket, at tingene er blevet dyrere.

- Både bleer og mad. Alt, hvad jeg skal købe til ham, er steget i pris, siger hun.

Det er dog intet i forhold til Nationalbankens skrækscenarie, som ifølge Danske Bank kan koste en dansk gennemsnitsfamilie 59.000 kroner ekstra i 2022.

Skulle det blive en realitet, kan Anastasia blive tvunget til at spare på blandt andet tøj til hendes barn. Det er dog ikke det eneste, der skal skæres på.

- Det kan godt være, man måske så må skille sig af med bilen tage bussen i stedet, for det er jo en dyr udgift, siger hun.