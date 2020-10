Tvunget til hård beslutning i New York

Dele af New York lukker ned igen, efter corona igen spreder sig i dele af metropolen

Mens Donald Trump nød tvunget er indlagt på et militær hospital nær Washington, kæmper The Big Apple også en indædt kamp mod coronasmitten.

Som så mange andre steder på den nordlige halvkugle har efterårets komme betydet en andenbølge af coronavirussen, og derfor ser New Yorks borgmester Bill de Blasio sig fra på onsdag nødsaget til lukke store dele af byen.

På et netop afholdt pressemøde oplyste Bill de Blasio, at skoler, restauranter og nogle virksomheder i ni kvarterer i Brooklyn og Queens bliver lukket ned.

Den delvise nedlukning vil træde i kraft onsdag, hvis tiltaget vel at mærke bliver godkendt på delstatsniveau, tilføjer han.

Nedlukning efter genåbning

New York har ellers gennem de seneste måneder åbnet gradvist op igen. Byen og delstaten af samme navn var tidligt i coronaudbruddet USA's epicenter for coronasmitte.

Nu tilbagerulles den gradvise åbning i ni kvarterer, hvor smittetallet har givet grund til bekymring, meddeler de Blasio.

Borgmesteren vil "adressere problemerne ved at bruge de værktøjer, som vi ved virker", siger han.

I de pågældende kvarterer i Brooklyn og Queens må restauranterne ikke servere hverken indendørs eller udendørs.

I bedste fald vil nedlukningen vare 14 dage. Men skoler, virksomheder og restauranter kan risikere at skulle holde lukket i op mod en måned.

Indtil videre vil kirker, synagoger og andre religiøse bygninger få lov at holde åbent, siger de Blasio.

Fra hospitalet har Trump sendt en fire minutter lang video ud til omverdenen. Præsidenten kan fra sygesengen konstatere, at amerikanerne ikke har tillid til hans håndtering af coronakrisen. Joe Biden nyder stort forspring i ny måling. Foto: Ritzau Scanpix

Coronakaos kort før valg

Nedlukningen kommer under en måned før amerikanerne efter planen skal til stemmeurnerne for at vælge USA's 59. præsident.

Her står valget mellem Joe Biden og den coronasyge præsident Donald Trump.

Tidligere søndag aften kom det frem, at Donald Trump de seneste dage har været mere syg af corona end først antaget.

Ved et pressemøde foran Walter Reed National Military Medical Center oplyste læge Sean Conley, at ilt indeholdet i Trumps blod gentagne gange er faldet, mens præsidenten også flere gange er blevet tvunget til at modtage iltbehandling.

Sean Conley orienterer offentligheden om Trumps helbredstilstand. Foto: Ritzau Scanpix

Donald Trump kan potentielt blive udskrevet allerede mandag, lød meldingen fra Det Hvide Hus lægehold.

- Præsidenten klarer det rigtig godt, sagde doktor Sean Conley beroligende.

Lægestaben omkring Trump er dog de seneste døgn taget i at pynte på flere ting vedrørende præsidents sygdomsforløb og helbredsmæssige tilstand.

I iagttagere stiller derfor spørgsmålstegn ved Sean Conley og hans hold af lægers udmeldinger om Donald Trump.