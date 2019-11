Tvunget ud af Socialdemokratiet: Var forelsket i den forkerte person

I begyndelsen af september sendte den socialdemokratiske byrådspolitiker Nina Burchardt fra Hudiksvalls kommune i Sverige en pressemeddelelse ud, hvor hun skrev, at hun efter mange år i Socialdemokratiet nu frivilligt ville trække sig ud af politik, så der kunne blive plads til nogle af de unge.

Men i går lagde hun en nyheds-bombe ud i et opslag på Facebook, der fortæller en helt anden historie. Nina Burchardt skriver nemlig, at hun af sit eget parti blev tvunget til at forlade Socialdemokratiet, fordi hun allerede i august måned overfor partiet havde afsløret, at hun var blevet forelsket i og nu var kæreste med politikeren Johnny Skalin fra Sverigedemokraterne, der er medlem af den svenske rigsdag.

Det skriver flere medier heriblandt Hela Hälsingland og Aftonbladet

Det faldt imidlertid ikke i god jord hos de lokale socialdemokrater i Hudiksvalls kommune, selv om Sveriges socialdemokratiske statsminister i august måned på Twitter i en anden sammenhæng havde meldt følgende ud: 'Retten til at elske, hvem du vil og være den, du er, gælder alle'.

Nina Burchardt har blandt andet i fem år siddet som ordfører for kultur- og fritidsnævnet i Hudiksvall kommune. Men med afsløringen af sin nye kærlighed til SD-politikeren fik Nina Burchardt nu den kolde skulder af de fleste af sine gamle partikammerater og blev opfordret til at forlade partiet.

I sit Facebook-opslag skriver Nina Burchardt blandt andet:

'Jeg har ikke hørt noget fra nogle i den lokale partiledelse. I stedet er jeg blevet mødt med total udfrysning. Efter alle disse mange års engagement fra min side, ønsker de nu, at jeg forlader partiet. Min eneste forbrydelse er, at jeg er forelsket og lykkelig.'

I en mail til den svenske avis Aftonbladet forklarer Nina Burchardt også, hvorfor hun i første omgang meldte ud, at hun frivilligt forlod Socialdemokratiet, når sagen i virkeligheden handlede om noget helt andet.

'Jeg befandt mig under stort pres og ville samtidigt både beskytte partiet og sørge for, at der skete en ordentlig overlevering til en ny ordfører. Jeg bryder nu min tavshed, fordi jeg nu, som det sidste jeg gør for partiet, ønsker at påvirke partiet lokalt, så Socialdemokratiet igen kan komme tilbage til partiets gamle kerneværdier. Heriblandt alle menneskers lige værd og retten til at elske dem, som man vil.'

Herunder kan man se Nina Burchardts opslag på Facebook, hvor hun præsenterer sin kæreste, politikeren Johnny Skalin fra Sverigedemokraterne. Nina Burchardt skriver følgende til billedet:

'Johnny. Den mand, der gør mig lykkelig'.

Socialdemokratiet har i en pressemeddelelse bekræftet, at det var Nina Burchardts nye partners politiske parti, der var baggrunden for, at hun blev bedt om at forlade partiet og sin ordførerpost. Her skriver Socialdemokratiet blandt andet følgende:

'Partiet understreger, at det ikke er tilliden til Nina, der har været diskuteret. Men det faktum, at en af Socialdemokratiets valgte toppolitikere er i et forholdt til et medlem af rigsdagen, der er distrikts-ordfører samt en del af Sverigedemokraternes nationale ledelse. Han er også forhenværende økonomisk talsmand for et parti, der står så langt fra socialdemokratiske vurderinger, som det er muligt'.

Herunder ses den svenske socialdemokratiske statsminister Stefan Löfvens opslag på Facebook fra den 3. august, hvor han skriver følgende:

' 'Retten til at elske, hvem du vil og være den, du er, gælder alle'.