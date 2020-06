Twitch suspenderer Trump

Den amerikanske præsident, Donald Trump, er blevet suspenderet fra den populære streamingside Twitch.

Årsagen er, at præsidenten ifølge Twitch har spredt 'hadefuldt indhold'. Det skriver det internationale medie The Verge, der dækker teknologi, videnskab og kultur.

Der er tale om en midlertidig suspendering, skriver The Verge.

Twitch er en hjemmeside, hvor enhver bruger kan streame indhold, der så kan ses direkte af alle andre, der trykker ind på streamerens kanal. Trumps konto er blevet suspenderet for at have streamet hadefuldt indhold, og Twitch har nu fjernet det indhold, der er tale om.

Én af de streams, der er tale om, er en udsendelse med Trumps famøse kick-off vælgermøde i forbindelse med hans valgkampagne, hvor Donald Trump sagde, at Mexico havde sendt voldtægtsmænd til USA.

Det skulle desuden dreje sig om nogle af præsidentens kommentarer ved hans seneste vælgermøde i Tulsa, Oklahoma.

- Som enhver anden skal politikere på Twitch overholde vores vilkår og retningslinjer. Vi laver ikke undtagelser for politikere eller af hensyn til indhold med nyhedsværdi, og vi reagerer, når vi får anmeldelser om, at reglerne er blevet overtrådt, siger en talsperson fra Twitch til The Verge.

Twitch blev oprettet i 2011 og er siden blevet den førende streamingside i verden inden for dens genre. Hjemmesiden har over 2,3 millioner streamere om dagen, og mere end 15 millioner brugere besøger siden dagligt for at se indhold.