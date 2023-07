Twitter-direktør bekræfter navneskift af Twitter

Det sociale medie Twitter skifter brand og bliver til X, fortæller Linda Yaccarino, der er administrerende direktør i virksomheden, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Elon Musk og jeg glæder os til at bringe X til verden i sammen med medarbejdere og samarbejdspartnere, siger hun.

Ifølge Twitter-ejer Elon Musk vil man allerede nu blive videreført til Twitters hjemmeside, hvis man går ind på X.com.

Han har de seneste dage skrevet om skiftet på det sociale medie, der altså snart får nyt navn, og som han er ejer af.

I et kryptisk tweet skrev han tidligt søndag dansk tid:

- Vi vil snart sige adieu (farvel på fransk, red.) til Twitter-brandet, og med tiden alle fuglene.

Grunden til navneskiftet skulle ifølge et efterfølgende tweet være, 'fordi X er indbegrebet af den ufuldkommenhed, der er i os alle, og som gør os unikke'.

Det fremgår ikke, hvornår eventuelle skift af logoer, hjemmesidenavn og andet vil blive skiftet.

En kort video med et flimrende X er blevet lagt på Elon Musks Twitter-profil og kan måske give et indtryk af, hvordan et logo kan komme til at se ud i fremtiden.