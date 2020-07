Twitter fjerner nyt opslag

Præsident Donald Trumps foretrukne medie Twitter har igen fjernet et af præsidentens opslag.

Twitter mener, at præsidenten har overtrådt reglerne om copyright.

Trump havde nemlig videresendt et opslag med musik fra gruppen Linkin Park. Og det er gruppen åbenbart ikke tilfreds med. Nu har Twitter fjernet opslaget og erstattet det med ordlyden: Dette opslag er blevet efter en indberetning fra indehaveren af copyrighten.

Linkin Park medlemmerne er ikke tilfredse med, at Trump har brugt deres musik. Foto: Jyllandsposten

Det Hvide Hus har endnu ikke kommenteret sagen, oplyser flere amerikanske medier.

Twitter og Trump røg i karambolage med hinanden tilbage i maj, og siden har de to parter konstant været i krig med hinanden. Twitter har flere gange fjernet opslag fra præsidenten eller tilføjet bemærkninger, som tager afstand fra opslaget.

Så sent som i slutningen af juli fjernede Twitter et opslag, som Trump havde lagt op. I opslaget var et foto af præsidenten. Han havde imidlertid ikke fået lov til at anvende fotografiet af fotografen fra New York Times.

Twitter har også beskyldt Trump for at glorificere vold, da han opfordrede myndighederne i Minneapolis til at gå hårdt til demonstranterne i forbindelse med George Floyds død under en anholdelse.