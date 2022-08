Twitter i angreb: - Han forsøger at undslippe

Twitter sagsøger Elon Musk for at gennemføre handlen

Efter Elon Musk tidligere i år proklamerede, at han ville købe Twitter for de svimlende beløb 44 milliarder dollars - altså over 320 milliarder danske kroner - har det været drama i milliardklassen mellem de to giganter.

Nu er Twitter i et nyt angreb mod verdens rigeste mand.

Det skriver The Guardian.

Vil undslippe

Elon Musk træk sig nemlig fra aftalen i juli i år, fordi Twitter ifølge Musk skulle have brudt flere elementer af aftalen.

I midten af maj stillede Musk krav til ledelsen i Twitter om, at den måtte føre bevis for en påstand om, at under fem procent af af profilerne på det sociale medie er falske.

- I går afviste Twitters topchef offentligt at fremlægge bevis for under fem procent (andel falske profiler), skrev Musk på Twitter i juli.

- Denne handel kan ikke komme videre, før han gør det.

Den køber Twitter ikke, som har afvist, at Musk skulle have haft en legitim grund til at trække sig.

- Det er en historie, forestillet i et forsøg på at undslippe en fusionsaftale, som Musk ikke længere fandt attraktiv, når aktiemarkedet og hans massive personlige formue faldt i værdi, skriver Twitter i en pressemeddelelse torsdag ifølge The Guardian.

Gennemfør handlen

Hvordan sagen mellem Twitter og Elon Musk ender, er ikke afgjort endnu.

I aftalen mellem Elon Musk og Twitters bestyrelse er der lavet en klausul, som tager højde for, at handlen kan falde på gulvet.

Her kan parterne trække sig mod en betaling på en milliard dollar.

Twitter vil dog ikke nøjes med en milliard. De sagsøger Elon Musk til at gennemføre hele købet.