Twitter med vild udmelding: Dyrere hvis du har iPhone

Det har ikke stået stille i Twitter-land, siden Elon Musk kom til roret. Og nu gør Twitter sig endnu engang bemærket, ved at gøre en ny Twitter-funktion dyrere for Apple-brugere

Twitter-sagaen med Elon Musk ved roret fortsætter.

Nu relanceres funktionen af 'Twitter blue' nemlig.

Men det bliver altså dyrere, hvis du har iPhone. Det skriver Reuters.

Twitter bekræfter det også selv på virksomhedens officielle Twitter-profil.

Prisen kommer til at ligge på 11 dollars, svarende til knap 80 kroner, om måneden igennem køb på Apples IOS-styresystem og 8 dollars for andre, hvilket svarer til lidt over 55 kroner.

'Twitter Blue' giver mulighed for at dele videoer i 1080p-opløsning, redigere i tweets, samt at få det famøse blå flueben som verificering.

Twitter Blue blev lanceret tidligere på året, og senere sat på pause igen. Men nu har selskabets ejer, Elon Musk altså genoptaget projektet. Det har han gjort, da han ønsker en ny indtægtskilde, der kan få virksomheden på ret køl.

Annonce:

Ingen forklaring

Twitter har ikke givet nogen officiel forklaring på prisforskellen.

Men flere medier spekulerer i, om det kan være en måde for Twitter at opveje for de gebyrer der er ved at sælge abonnementer via Apples App Store.

Disse spekulationer bakkes op af den konflikt, som Ekstra Bladet skrev om i november.

Her var Elon Musk nemlig ude med riven efter Apple og deres 'skjulte skatter' på App Store.

I den forbindelse skrev Elon Musk også på Twitter, at 'Apple truede Twitter'.

'Apple har truet med at tilbageholde Twitter fra App Store, men de vil ikke fortælle os hvorfor', skrev Twitter-direktøren.

Det er dog sidenhen blevet løst efter et møde mellem Tim Cook, direktør i Apple, og Elon Musk.

Men med dette seneste trick fra Twitters side, så lader det til, at vi måske kan se frem til flere kampe mellem de to tech-mastodonter.

Læs også: Sådan blev Elon Musk verdens rigeste