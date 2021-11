Twitter topchef trækker sig

Twitters topchef, Jack Dorsey, trækker sig med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser han på Twitter.

'Jeg ved ikke, om nogen har hørt det, men jeg træder tilbage fra Twitter,' skriver den nu tidligere direktør på det sociale medie, hvor han også har delt et længere skriv om beslutningen.

Parag Agrawal, der indtil nu har været teknologichef for Twitter, overtager posten. Det har virksomhedens bestyrelse enstemmigt besluttet.

Dorsey oplyser, at han har dyb tillid til Parag Agrawal som virksomhedens nye topchef.

Svær beslutning

Jack Dorsey var frem til nu administrerende direktør for både Twitter og Square, som er en amerikansk digital betalingstjeneste.

'Jeg gerne vil have, at I alle ved, at dette var min beslutning, og jeg står ved den,' skriver Dorsey på Twitter og fortsætter:

'Det var selvfølgelig en svær en. Jeg elsker det her selskab og alle jer så meget. Jeg er virkelig trist, men også meget glad.'

Ifølge Reuters har bestyrelsen siden sidste år forberedt sig på Jack Dorseys afgang.

Kæmpe formue

Ifølge Forbes er 45-årige Jack Dorseys personlige formue på 11,8 milliarder dollars.

Han var medstifter af Twitter, da virksomheden blev grundlagt i 2006. Her var han ligeledes administerende direktør frem til 2008. Han vendte tilbage til topposten, som han nu forlader igen, i 2015.

I 2020 donerede rigmanden en milliard dollars til kampen mod coronavirus.