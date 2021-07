Tyfon har kurs mod Tokyo

Den japanske hovedstad, Tokyo, der i øjeblikket danner ramme om OL, kan tirsdag blive ramt af en tyfon. Det oplyser Japans Meteorologiske Institut.

Tyfonen, der er den ottende i den indeværende tyfonsæson, passerer lørdag over Stillehavet og har retning mod Japans største ø, Honshu. Den ventes tirsdag at gå i land i Kanto-regionen, hvor Tokyo ligger.

Det varslede uvejr har allerede fået OL-arrangørerne til at fremrykke nogle konkurrencer inden for roning fra mandag til søndag. Arrangørerne tager dog meldingerne med relativt oprejst pande.

- I modsætning til et jordskælv så kan vi forudsige stormens rute, så vi kan forberede os i god tid, siger OL-talsmand Masa Takaya.

Udsigten til hård vind ved Tokyos kyst har fået de olympiske surfere til at gnide sig i hænderne inden de kommende konkurrencer.

- Der kommer til at være nogle gode bølger. Der er en stærk tyfon ud for Japans kyst, og vi ved, at bølgerne bliver større, siger Fernando Aguerre, der er præsident for Det Internationale Surfingforbund.

Det er første gang, at surfing er en del af det olympiske program.

- Bølgerne har været lidt små indtil videre, men der er rigtig gode bølger på vej. Det ser ud til, at der kommer god vind mandag, så det giver os god mulighed for at vise, hvad det her går ud på, siger Matt Scorringe, der står i spidsen for de newzealandske surfere.

Japans tyfonsæson løber fra maj til oktober og topper i august og september.