Tyfon-ramt by får sjældent besøg af Kim Jong-Un

En række tyfoner har gjort stor skade på områder rundt om i Nordkorea.

Kim Jong-Un har i den forbindelse rejst sig fra sit palads i hovedstaden Pyongyang og taget hen til et område, der lider under massive skader efter oversvømmelse.

Han var taget til landsbyen Taechong-ri i den nordlige North Hwanghae-område for at inspicere byens genopbygning.

Det skriver flere medier, heriblandt Reuters.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: STR/Ritzau Scanpix

Foto: STR/Ritzau Scanpix

I den forbindelse skulle Nordkoreas diktator have sagt, at den nordkoreanske økonomi 'har været udsat for problemer på grund af de store skader, der er kommet af den nylige række af kraftig regn og tyfoner'.

Desuden skulle han være godt tilfreds med det genopbygningsarbejde, der var i gang.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: STR/Ritzau Scanpix

Foto: STR/Ritzau Scanpix

Det sjældne besøg, landsbyen har fået af Kim Jong-Un, er en af de få gange, han har vist sig offentligt i år.

Han har vist sig så sjældent, at det i foråret satte gang i kraftige rygter om, at han var død

Kim Jong-Un gav 1. maj livstegn, efter at han ikke var blevet set i offentligheden siden 11. april.

Det er uklart, hvornår Kim Jong-Un helt præcis skulle have besøgt den tyfon-ramte landsby.