Tyrefægter stanget i numsen af tyr: Se de voldsomme billeder her

I nedenstående billede kan man opleve det ekstremt smertefulde og dramatiske øjeblik, hvor den 26-årige franske tyrefægter Juan Leal bliver stanget i numsen af en tyr i forbindelse med en tyrefægtning, der fandt sted i går i arenaen Las Ventas i den spanske hovedstad Madrid.

Juan Leal blev alvorligt såret af tyrens horn, der gav ham en 25 centimer lang flænge i bagdelen. Men på trods af de ulidelige smerter lykkedes det for den 26-årige tyrefægter at komme på benene igen og fortsætte sin kamp mod tyren. Det lykkedes for Juan Leal at dræbe tyren, og efter kampen gik han selv til fods over til tyrefægter-arenaens førstehjælps-afdeling for at blive behandlet for sit sår i bagdelen. Herefter blev han kørt til et nærliggende hospital, hvor han blev opereret for sine skader.

Det skriver flere spanske medier heriblandt ABC og El Pais

Den voldsomme video kan i øvrigt ses her i Daily Mail. Advarsel mod stærke billeder.

Her er det dramatiske øjeblik, hvor Juan Leal bliver stanget af tyren i numsen. (Foto: Ritzau Scanpix)

Læger har senere forklaret, at det 25 centimer lange sår i endetarmen også forårsagede et brud på halebenet. Der var i øvrigt et udgangshul ved ballemuskulaturen.

Den vrede tyr angreb Juan Leal kort efter, at han havde drillet den med sin røde kappe. Juan Leal blev stanget bagfra og tyren slyngede ham rundt i arenaen, før den blev drevet væk af andre tyrefægtere.

Umenneskelig præstation

Kirurgen Maximo Garcia Leirado har forklaret følgende til de spanske medier:

- Jeg kan ikke forstå, hvordan det lykkedes for ham at fortsætte sin kamp mod tyren og oven i købet dræbe den. Næsten enhver anden normal person ville ikke engang have været i stand til at stå op efter sådan et angreb, fortæller Maximo Garcia Leirado og tilføjer:

- Det var heldigt at tyrens horn ramte halebenet og korsbenet og så ændrede retning, så hornet ikke gik direkte op i maven på Juan Leal.

Lægerne mener i øvrigt, at Juan Leal vil komme sig helt efter det voldsomme angreb. Men han behøver en lang pause fra fysiske anstrengelser samt masser af hvile og ro. Og så skal han sørge for at undgå enhver form for infektioner.