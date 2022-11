Tyrkiet med kold skulder til USA: - Vi accepterer det ikke

Tyrkiets indenrigsminister giver ikke meget for den amerikanske kondolence ovenpå søndagens bombeangreb

Søndag eftermiddag sprang en bombe i hjertet af den tyrkiske by Istanbul, hvor seks er omkom, mens minimum 81 blev meldt såret.

Og der er flere statsoverhoveder, som har været ude og vise sympati med Tyrkiet. Bl.a. har vores egen fungerende statsminister Mette Frederiksen, vist sin støtte.

Derudover har den amerikanske ambassade også sendt deres kondolencer til Tyrkiet.

Men det er ikke noget, de gider høre på i Tyrkiet, lader det til. Den tyrkiske Indenrigsminister, Suleyman Soylu, afviste nemlig kondolencerne på TV.

- Vi accepterer ikke den amerikanske ambassades kondolencer. Vi afviser det.

Det skriver Insider Paper.

Det skyldes formentlig, at den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan ofte beskylder Washington for at udstyre de kurdiske millitante grupper, i det nordlige Syrien, med våben.

Den amerikanske ambassade har endnu ikke kommenteret på afvisningen.

Ny udvikling

Politiet i Istanbul har nu tilbageholdt 46 personer, som de mener, har relation til bombeangrebet i midten afI stanbul, som ramte søndag eftermiddag.

Tyrkiets vicepræsident, Fuat Oktay, sagde søndag aften, at det formentlig var en kvinde, der detonerede en selvmordsbombe.

Og nu viser det sig, at en af de tilbageholdte er en syrisk kvinde ved navn Ahlam Albashir. Hun er mistænkt for at have plantet bomben, som dræbte seks og sårede minimum 81 mennesker på Istiklal Avenue.

Det skriver Reuters.

I en indledende afhøring sagde kvinden, at hun var blevet trænet af kurdiske militantgrupper i Syrien, og at hun var kommet ind i Tyrkiet via Syriens nordvest region.

Istanbuls Politi mener, at kvinden står i relation til det forbudte Kurdistans Arbejderparti (PKK), som anses for at være en terrororganisation af både Tyrkiet, EU og USA.

Det stemmer overens med politiets hidtidige formodning om, at eksplosionen var et terrorangreb.