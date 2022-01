Tyrkiet på vej mod økonomisk kaos

Der er finansielle lussinger til forbrugerne i Tyrkiet.

Inflationen stiger med rekordfart, hvor forbrugerpriserne i december steg med 36 procent i forhold til året før.

Det skriver BBC.

Alene i december steg priserne med 14 procent. Priserne på brændstof er steget med 70 procent siden begyndelsen af 2021. Priserne på fødevarer er steget med over 40 procent.

Mens de fleste centralbanker hæver renten for at afkøle inflationen, har Tyrkiet med præsident Tayyip Erdogan i spidsen valgt at gå den modsatte vej.

Kollaps

Liraens værdi er på vej mod et kollaps, da Tayyip Erdogan prioriterer eksport fremfor at stabilisere deres valuta.

Alene i december blev den tyrkiske lira halveret, hvor den faldt 44 procent i forhold til dollaren, hvorfor de importerede varer er blevet markant dyrere.

Erdogan har kaldt renterne for 'roden til alt ondt', og har brugt mere uortodokse metoder for at bremse inflationen, herunder indblanding i de udenlandske valutamarkeder.

Renten blev for nyligt sat ned med yderligere 14 procent, hvorfor Erdogans håb er, at en negativ realrente vil få virksomhederne til at låne penge.

Når inflationen overstiger renten, følger subsidier med. Håbet er, at eksportvirksomheder og turisme kan kompensere for købekraften, som medfølger ved den stigende inflation.

'Historisk transformation'

I en tale mandag udtalte præsidenten, at landet 'har påbegyndt en historisk transformation af økonomien og er på vej mod den næste niveau'.

Han fortsatte sin tale med, at 'nationen høster frugterne, især i eksporten af vores lands indsats og hårde arbejde i de sidste 20 år for at styrke vores udenrigshandel'.

Ozlem Derici Sengul, der økonom og stifterne partner hos Spinn Consulting i Istanbul, forudsiger dog, at inflationen vil stige yderligere, hvis ikke pengepolitikken bliver ændret.

- Renterne bør hæves med det samme og aggressivt, fordi det er presserende, siger hun ifølge BBC.

Leveomkostninger vil stige yderligere for de hårdt prøvede tyrkere, da el- og gasregnininger forventes at stige med henholdsvis 50 og 25 procent.

Den økonomiske uro har ramt præsident Erdogans meningsmålinger forud for valget, der er planlagt til løbe af stablen i midten af 2023.