Tyrkiet: Sverige skal stoppe Paludan

Fredag har det tyrkiske udenrigsministerium indkaldt Sveriges ambassadør i Tyrkiet, Staffan Herrström, til et møde for at få stoppet Rasmus Paludan.

Helt bestemt drejer det sig om, at Tyrkiet vil have stoppet Paludans planlagte koranafbrænding uden for den tyrkiske ambassade i Stockholm lørdag.

Afbrændingen vil foregå samme dag som en kurdisk protest mod Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, der er godkendt af de svenske myndigheder.

Det skriver det svenske medie Aftonbladet, som henviser til nyhedsbureauet AFP.

Imod protester

Det er dog ikke kun Paludan, som skal stoppes, hvis det står til Tyrkiet.

For de er på ingen måder begejstret for den planlagte demonstration mod præsidenten. Protesterne vil være et 'brud' på aftalen med Tyrkiet, siger flere kilder ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

'Vi fordømmer provokationen, som helt klart er en hadforbrydelse'.

'Vi forventer, at Sverige ikke vil tillade, at protesten finder sted', skulle beskeden angiveligt have været ifølge AFP.

Paludans provokationer på svensk grund har tidligere ført til uroligheder - her i nærheden af en moske i maj sidste år.

'Sabotage'

Det er anden gang på en uge, at den svenske ambassadør er indkaldt til møde.

Sidst drejede det sig om en dukke, der var hængt op i en lygtepæl, som skulle forestille at være præsident Erdogan. Det vakte stor vrede i Tyrkiet, men fik også den svenske regering på dupperne.

Den svenske statsminister, Ulf Kristersson, kaldte episoden for 'sabotage' mod den svenske Nato-proces.

Ytringsfrihed

Ifølge Expressen udtrykte den svenske udenrigsminister, Tobias Billström, sin holdning til ytrings- og demonstrationsfrihed i Sverige i løbet af torsdagen.

- Det vil være meget upassende for mig som udenrigsminister at sige, at en person ikke har lov til at gennemføre en demonstration.

Dog forventer Tyrkiet, at der vil blive sat en stopper for Paludans planer.