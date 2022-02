Tyrkiet vil ændre navn: Slut med at hedde kalkun på engelsk

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har begyndt en proces, der skal omdøbe Tyrkiet. Han vil ikke længere have, at Tyrkiet hedder Turkey på engelsk, og derfor vil han bruge navnet Türkiye på alle sprog

Tyrkiet skal ikke længere hedder Turkey på engelsk. Det har præsident Recep Tayyip Erdogan slået fast.

Det skyldes, at Turkey på engelsk betyder 'kalkun', og præsidenten bryder sig i særdeleshed ikke om, at Tyrkiet deler navn med en fugl, der hverken er køn eller klog.

Derudover bruger flere engelsktalende lande udtrykket 'turkey' som et synonym for et nedsættende udtryk om en person eller fiasko, og det vil Erdogan ikke associeres med.

Og hvis Tyrkiet på sigt skal fremstå som en stormagt, dur det ikke at dele navn med en fugl, som amerikanerne mæsker sig i, når de fejrer Thanksgiving.

Derfor har præsidenten taget konsekvensen og befalet, at Tyrkiets internationale navn fremadrettet skal ændres til Türkiye.

- Türkiye repræsenterer og udtrykker på den bedste måde den tyrkiske nations kultur, civilisation og værdier, lyder det fra Erdogan.

Beslutningen blev truffet tilbage i december, men nu har den tyrkiske regering påbegyndt en kampagne på de sociale medier, der for alvor skal aflive 'Turkey'.

Initiativet bliver kaldet '#HelloTürkiye', hvor præsidenten også opfordrer til at bruge 'Made in Türkiye' i produkter bestemt til eksport. Større tyrkiske medier bruger allerede mærkatet, hvorfor kampagnen i højere grad er målrettet turister.

Præsident Erdogans informationschef, Fahrettin Altun, har lagt #HelloTürkiye-kampagnevideoen ud på sin Twitter-profil.