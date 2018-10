Tyrkiet vil nu undersøge konsuls private residens

Istanbuls politi siger, at de vil gennemsøge den saudiarabiske konsuls private residens i forbindelse med sagen om den forsvundne journalist.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Et hold af tyrkiske efterforskere forlod natten til tirsdag Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul.

Det skete, efter at de havde foretaget undersøgelser i sagen om journalisten Jamal Khashoggi, der forsvandt 2. oktober under et besøg på konsulatet.

Jamal Khashoggi, der skrev for Washington Post, var en kendt kritiker af kongefamilien i Saudi-Arabien.

En embedsmand i det tyrkiske udenrigsministerium siger, at de tyrkiske myndigheder vil foretage en undersøgelse af topdiplomatens hjem i Istanbul.

Han oplyser ikke, hvornår gennemsøgningen af den private residens vil finde sted.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, håber, at en 'rimelig vurdering vil blive opnået i sagen om den forsvundne journalist så hurtigt som muligt'.

Erdogan siger, at efterforskningen i Istanbul er koncentreret omkring 'giftige materialer'.

De nye udmeldinger fra Tyrkiet kommer samtidig med, at USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, fører drøftelser med Saudi-Arabiens kong Salman om Jamal Khashoggis forsvinden.

Pompeo ankom tirsdag formiddag til kongepaladset i Riyadh.

Han skal også mødes med den 32-årige saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman. Han fremstår i dag som lederen af kongeriget.

FN's menneskerettighedschef, Michelle Bachelet, opfordrer tirsdag til, at den diplomatiske immunitet ophæves for personer, som kan være involveret i journalistens forsvinden.

Heather Nauert, der er talskvinde i USA's udenrigsministerium, siger, at USA kræver, at der gøres en indsats for at finde ud af, hvad der er sket med journalisten.

- Præsidenten har blandt andet opfordret til en omgående og åben efterforskning af Washington Post-journalisten Jamal Khashoggis forsvinden, siger hun i en udtalelse.

En anonym kilde i det tyrkiske sikkerhedsvæsen siger til Reuters, at tyrkisk politi er i besiddelse af en lydoptagelse, der 'indikerer', at Khashoggi blev dræbt på konsulatet.