Tyrkisk politi afbryder Pride: Flere anholdt

Politiet i den tyrkiske storby Istanbul har søndag anholdt flere personer fra LGBT+-miljøet, fordi de har trodset myndighedernes forbud mod at holde Pride-parade i den centrale del af byen.

Videoer på de sociale medier viser, hvordan hundredvis af mennesker er samlet på gågaden Istiklal og den nærliggende Taksim-plads, hvor arrangørerne oprindeligt havde planlagt at holde årets store parade for homo- og biseksuelle samt transpersoner.

Ifølge BBC er flere personer blevet anholdt, og og politiet er ved at sætte barrikader op for at forhindre nye Pride-parader i at opstå.

Foto: Erdem Sahin/Ritzau Scanpix

'Bliver aldrig tilladt'

Ifølge arrangøren af Priden er otte personer blevet anholdt, herunder en under 18 år.

Istanbuls guvernør Davut Gul har for niende år i træk besluttet at forbyde paraden, angiveligt fordi den udgør en sikkerhedsrisiko.

Til BBC fortæller han, at paraderne aldrig vil blive accepteret.

Foto: Erdem Sahin/Ritzau Scanpix

