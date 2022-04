Tyrkisk regime-kritiker får livstid

En domstol i Tyrkiet har mandag idømt den tyrkiske systemkritiker og forretningsmand Osman Kavala fængsel på livstid.

Han er kendt skyldig i forsøg på at vælte den tyrkiske regering.

Det skulle ifølge dommen være sket i forbindelse med de såkaldte Gezi Park-protester i Tyrkiet. De fandt sted i 2013.

Domstolen fandt det bevist, at Kavala har finansieret og organiseret de store protester mod den tyrkiske regering dengang.

Han nægter sig skyldig.

I 2020 blev Kavala frikendt for anklagerne om Gezi Park. Han blev dog hurtigt pågrebet igen. Alt i alt har han siddet varetægtsfængslet i mere end fire år.

Amnesty International betegner dommen over Kavala som 'en parodi på retfærdighed af spektakulære proportioner'.

- Denne dom er et hårdt slag. Ikke kun for Osman Kavala, hans medanklagede og deres familier, men for enhver, der tror på retfærdighed og menneskeretsaktivisme i Tyrkiet og andre steder, siger organisationens Europa-direktør, Nils Muiznieks, i en kommentar.

Flere andre har fået 18 års fængsel i samme sag. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kavala får ikke mulighed for at blive prøveløsladt.

Han var også anklaget for spionage, men de tre tyrkiske dommere mente ikke, at der er beviser nok til at dømme ham.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afgjorde sidste år, at Tyrkiet skulle løslade Kavala, fordi der ikke var noget grundlag for at holde ham fængslet. Tyrkiet har dog ignoreret domstolens afgørelse.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, erklærede i oktober sidste år ti landes ambassadører – heriblandt den danske – uønskede i Tyrkiet.

Det skete, efter at de fremsatte en fælles udtalelse med et krav om, at Kavala løslades.

Kavala er blevet et af symbolerne på Erdogans tiltagende intolerance over for kritik. Internationale observatører og menneskeretsaktivister har igen og igen bedt om en løsladelse af ham og den kurdiske politiker Selahattin Demirtas.

Sidstnævnte har været fængslet siden 2016.

Kritikere af præsident Erdogan mener, at begge mænd er fængslet af rent politiske årsager.