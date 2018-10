Tyrkiske myndigheder vil ransage saudisk konsulat

De tyrkiske myndigheder vil ransage Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul, hvor en journalist forsvandt, senere i dag.

Det skriver Reuters, der citerer den tyrkiske tv-station NTV.

Nyhedsbureauet AFP citerer en unavngiven tyrkisk diplomat for, at ransagningen vil ske sammen med saudiske myndigheder. Ifølge Bloomberg News har den saudiske konge, kong Salman bin Abdulaziz Al Saud, beordret en intern undersøgelse af episoden.

Den 2. oktober forsvandt journalisten Jamal Khashoggi efter at være gået ind på konsulatet. Han har tidligere skrevet kritisk om det saudiske kongedømme og var i eksil i USA. Hans ærinde på konsulatet var at få papirer til sit forestående bryllup.

Khashoggis forlovede ventede foran konsulatet i 11 timer, men han kom aldrig ud igen, har hun tidligere oplyst.

Khashoggi har skrevet kritisk om Saudi-Arabiens politik i blandt andet The Washington Post og i arabiske medier. Han har de seneste år levet i eksil i Washington i USA af frygt for forfølgelse.

De tyrkiske myndigheder frygter, at han er blevet dræbt på konsulatet i den tyrkiske storby Istanbul. Myndighederne vurderer, at drabet var planlagt af Saudi-Arabien, og at liget efterfølgende er blevet fjernet fra konsulatet.

Sagen har udløst stor kritik af Saudi-Arabien, der dog har afvist alle anklager om at skulle have myrdet og parteret journalisten, men er ikke kommet med en forklaring på, hvor han skulle være blevet af.

Både europæiske lande og USA har sagt, at de er parat til at slå ned på Saudi-Arabien, hvis landet ikke tillader en ordentlig efterforskning af, hvad der er sket med Jamal Khashoggi.

USA's præsident, Donald Trump, har dog samtidig sagt, at han ikke vil stoppe et planlagt salg af våben til Saudi-Arabien for 110 milliarder dollar.

- Kongedømmet står ved sin tilbagevisning af alle trusler og forsøg på at underminere det ved at indføre økonomiske sanktioner eller gentage falske anklager, skrev Saudi-Arabien i en officiel meddelelse søndag.