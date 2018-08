Tyrkiske udsendte skal til USA for at afværge konflikt

En delegation af tyrkiske embedsmænd vil rejse til Washington inden for de næste to dage for at drøfte en igangværende strid mellem de Nato-allierede lande Tyrkiet og USA.

Det oplyser diplomatiske kilder tirsdag ifølge CNN Türk, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Relationen mellem de to lande er den seneste tid blevet forværret. USA har blandt andet indført sanktioner mod to tyrkiske ministre, fordi Tyrkiet fortsat nægter at løslade en amerikansk præst.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, har lørdag varslet, at Tyrkiet vil respondere med tilsvarende sanktioner mod to amerikanske embedsmænd.

Derudover er der blevet varslet øgede toldsatser på varer fra begge retninger, hvilket truer med at ramme den tyrkiske økonomi hårdt, skriver Reuters.

Den diplomatiske strid har allerede sat sine spor i den tyrkiske økonomi. Mandag er kursen på den tyrkiske lira faldet til et historisk lavt niveau som følge af konflikten.

Men nu er USA og Tyrkiet angiveligt nået til enighed omkring "visse emner", rapporterer CNN Türk uden at uddybe nærmere.

Og dermed skal der være grundlag for, at parterne kan drøfte striden i Washington på torsdag.

Kort efter udmeldingen om drøftelser mellem USA og Tyrkiet er liraens kursfald allerede stabiliseret, skriver Reuters.

Præsten Andrew Brunson er hovedpersonen i striden mellem de to Nato-allierede. I snart to år har han været fængslet, og USA kræver, at han bliver løsladt.

Han anklages for at støtte folk, der stod bag det fejlslagne militærkup i Tyrkiet i sommeren 2016. Kendes Brunson skyldig, risikerer han op til 35 års fængsel.

Brunson er blevet overført til husarrest, men det har ikke formidlet USA.

Derfor har USA indført sanktioner mod den tyrkiske justitsminister, Abdulhamit Gül, og indenrigsminister Suleyman Soylu.

Men striden om Brunson er ikke den eneste belastning mellem de to lande.

USA's rolle i krigen i Syrien og Tyrkiets tættere forhold til Rusland har også forsuret det ellers venskabelige forhold de seneste år, påpeger kommentatorer ifølge Reuters.